Australijska perełka – mocny polityczny thriller – na Netflix. Znamy ją z „Mindhuntera”

To jeden z nielicznych seriali, o których widzowie piszą, że drugi sezon jest nawet lepszy, niż pierwszy i żałują, że produkcja nie doczekała się kolejnych. Pojawiają się też porównania do kultowego „House of Cards”. „Rewelacyjny serial. Temat zdaje się nieco wyświechtany, ale całość trzyma w napięciu aż do końca”; „Dobry thriller polityczny. Anna Tovr rewelacyjna”; „Świetny thriller polityczny.ciekawe czy kiedykolwiek powstanie 3 sezon”; „Australijski znakomity thriller polityczny nieżle zrealizowany z ciekawą fabułą i bardzo dobrą grą Anny Torv. 2. SEZON REWELACYJNY”; „Bardzo (BARDZO) dobre i klimatyczne political fiction z Australii. Świetna Anna Trov, piękne zdjęcia, solidna intryga” – piszą widzowie.

Ogólna ocena serialu „Secret City” na Netflix to mocne 7/10. Obydwa sezony składają się z sześciu odcinków – więc to idealny moment, aby nadrobić tę perełkę, nim będzie za późno.

Australijska perełka zniknie z Netflix. Jeszcze zdążycie ją obejrzeć!

W środku nocy spanikowany nastolatek rzuca się z mostu. Przed skokiem połyka kartę elektroniczną z telefonu. Jego zwłoki zostają wyłowione następnego dnia. Incydent wzbudza zainteresowanie dziennikarki politycznej Harriet Dunkley (Anna Torv). W rozpoczętym śledztwie odkrywa na najwyższych szczeblach władzy nielegalne powiązania, które mogą zmienić nie tylko napięte stosunki dyplomatyczne Australii z Chinami, ale także codzienność zwykłych obywateli.

Oprócz wspomnianej Anny Torv, którą wszyscy uwielbiają za rolę w „Mindhunterze”, w serialu zobaczycie między innymi Dana Wyllie, Jacki Weaver, Alana Dale'a, znanego z „Plotkary” czy Damona Herrimana.

Wszystkie 12 odcinków serialu „Secret City” obejrzycie na Netflix do 3 marca 2026 roku.

