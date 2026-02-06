QUIZ z bohaterów wieczorynek. Rozpoznaj ich na obrazkach!
QUIZ z bohaterów wieczorynek. Rozpoznaj ich na obrazkach!

„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation Apollo-Film
Cofnij się do czasów dzieciństwa i sprawdź, czy rozpoznasz wszystkich bohaterów swoich ukochanych wieczorynek!

Przed tobą quiz pełen wspomnień z dzieciństwa! Na obrazkach zobaczysz bohaterów znanych z popularnych wieczorynek. Przyjrzyj się uważnie i spróbuj rozpoznać każdą postać. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz bajkowych bohaterów i ilu z nich uda ci się poprawnie nazwać. Powodzenia!

Bohaterowie wieczorynek! Rozpoznaj ich na obrazkach!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Bohater na obrazku to: Bohater na obrazku to:
  • Gucio
  • Filip

