Wraca perełka z 2024 roku. Ikoniczny bohater znów w akcji

Serialowa adaptacja bestsellerowej powieści Jilly Cooper powróci wiosną do Disney+ z drugim sezonem. Nowe odcinki przyniosą jeszcze więcej intryg, rywalizacji i namiętności w świecie medialnych elit lat 80.

„Rywale” powracają! Co w 2. sezonie?

Walka o telewizyjną franczyzę Central South West osiąga punkt kulminacyjny, gdy rywalizacja między Corinium a Venturer wkracza w nową, niebezpieczną fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek Tony Baddingham jest gotów pokonać rywali, manipulując najbliższymi i wykorzystując każdy skandal, by utrzymać władzę. Na tle hedonistycznego blichtru lat 80., życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie. Małżeństwa rozpadają się pod ciężarem ambicji, zakazane romanse grożą zniszczeniem rodzin, a dawno pogrzebane sekrety powracają ze zdwojoną siłą. Rywalizacja sprowadza wszystkich do granic wytrzymałości i stawia zasadnicze pytanie: jaka jest prawdziwa cena wojny?

Do swoich ikonicznych ról powracają m.in.: David Tennant jako lord Tony Baddingham, Alex Hassell jako Rupert Campbell-Black, Aidan Turner jako Declan O’Hara, Nafessa Williams jako Cameron Cook, Bella Maclean jako Taggie O’Hara, Katherine Parkinson jako Lizzie Vereker, Danny Dyer jako Freddie Jones oraz Victoria Smurfit jako Maud O’Hara.

W tym sezonie do obsady dołączają nowi goście specjalni: Hayley Atwell jako Helen Gordon, była żona Ruperta Campbella-Blacka, oraz Rupert Everett jako jej mąż Malise Gordon, były trener i mentor Campbella-Blacka. W obsadzie pojawią się także Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt i Jonny Weldon.

„Rywale”. Kiedy premiera 2. sezonu?

Serial „Rywale” zostanie udostępniony w dwóch sześcioodcinkowych częściach – pierwsza z nich będzie dostępna od 15 maja wyłącznie w Disney+. W dniu premiery zostaną udostępnione trzy odcinki, kolejne trafią na platformę co tydzień.

