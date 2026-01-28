Głośny film z Syndey Sweeney usuwany! Co się stało?

W miniony weekend Sydney Sweeney został skrytykowana po tym, jak w ramach promocji swojej nowej linii bielizny uczestniczyła w nagraniu, podczas którego wraz z ekipą wspięła się na słynny znak „Hollywood” i powiesiła na nim kilkanaście biustonoszy. To wywołało ogromne reakcje — instytucje sprawujące pieczę nad znakiem twierdzą, że nie było na to odpowiednich zezwoleń, co może skutkować możliwymi konsekwencjami prawnymi, np. zarzutami za wejście bez zgody na ten teren lub wandalizm.

W 2025 roku głośno było z kolei o reklamie American Eagle, w której wystąpiła aktorka, promując hasło: „Sydney Sweeney ma świetne jeansy”, które niektórzy internauci i komentatorzy uznali za mające podtekst rasowy lub eugeniczny ze względu na grę słów „jeans / genes” (jeansy/geny). To doprowadziło do szerokiej dyskusji w mediach społecznościowych.

Mimo że wybory i zachowania aktorki często są problematyczne, ma ona miliony fanów na świecie. Najwięcej zyskała dzięki serialowi HBO Max „Euforia”, którego nowy sezon zobaczymy już niebawem, ale także przez film na faktach „Reality” czy „Pomoc domową”, która zarobiła w kinach krocie – 200 mln, przy 35-milionowym budżecie.

Ale Sydney Sweeney ma na swoim koncie też inny popularny film. W 2023 roku premierę miała komedia „Tylko nie ty”, w której partnerował aktorce Glen Powell. Tytuł przyciągnął do kin, a później na platformy streamingowe miliony widzów. Teraz Netflix pozbywa się go ze swojej biblioteki.

Hit z Sydney Sweeney znika z Netfliksa. Macie jeszcze chwilę!

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się w drodze na to samo wesele w Australii.

Historia tej dwójki zaczyna się, kiedy Bea (Sydney Sweeney) zostaje niespodziewanie uratowana z opresji przez Bena (Glen Powell). Po krótkiej wymianie zdań umawiają się na pierwszą randkę. Kiedy wydawałoby się, że mogą stworzyć idealną parę, wszystko się psuje. Kolejne przypadkowe spotkania też nie wróżą niczego dobrego. Co stanie się, kiedy po raz kolejny trafią na siebie w samolocie lecąc na to samo wesele?

Film „Tylko nie ty” będzie dostępny na Netfliksie do 31 stycznia 2026 roku. Jeżeli planowaliście go obejrzeć – to już ostatni moment!

