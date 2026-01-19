8 świetnych norweskich seriali w polskim internecie. Nasze rekomendacje

Norweskie seriale wyróżniają się nie tylko ciekawymi fabułami, ale też charakterystycznym klimatem i mocną dawką realizmu. Poniżej znajdziecie listę 8 najlepszych seriali z tego kraju, które można obejrzeć na platformach streamingowych w Polsce. To zestawienie dla fanów intryg, emocji i niebanalnych historii.

8 dobrych norweskich seriali, dostępnych w Polsce

„Fatalny rejs” (Canal+)



Dziennikarka znajduje zdjęcie dwóch zaginionych dziewczyn. Fotografię wykonano podczas podróży promem. Wykorzystując kontakty w policji, kobieta stara się dojść prawdy o losach Lisbeth i Lulu.



„Lilyhammer” (Netflix)



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Dziewczyna z Oslo” (Netflix)



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Wisting” (Viaplay, Megogo)



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.



„Furia” (Prime Video, Megogo)



Ragna infliltruje nacjonalistyczną subkulturę powiązaną ze sprawą morderstwa. Z czasem wychodzi na jaw, że grupa jest zamieszana w międzynarodowe akty terroryzmu.



„Fenris” (Viaplay, Megogo)



Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.



„Gangi Oslo” (Netflix)



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„Łowca i ofiara” (TVP VOD)



W małym, sennym miasteczku dochodzi do brutalnego zabójstwa wędkarza. Śledztwem zajmuje się policjantka będąca u schyłku kariery zawodowej. Odkrywanie kolejnych śladów prowadzi do dramatycznych wydarzeń.Czytaj też:

