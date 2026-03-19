Nowy serial z gwiazdą „Gry o tron” robi furorę. Nie spada z czołówki

Nikolaj Coster-Waldau, znany przede wszystkim z roli Jaimego Lannistera w „Grze o tron” HBO Max i James Norton, który niedawno grał w „Rodzie Guinnessów” Netfliksa, wcielają się w główne postaci w „Królu i zdobywcy” – nowości Canal+. To produkcja opowiadająca o jednym z najbardziej przełomowych momentów w dziejach średniowiecznej Europy – rywalizacji o tron Anglii między Haroldem Godwinsonem a Wilhelmem z Normandii. Twórcy serialu łączą monumentalne sceny bitewne z kameralnym dramatem bohaterów uwikłanych w walkę o władzę, honor i przetrwanie.

Akcja tej historycznej serii rozgrywa się w XI wieku, w czasach wielkich politycznych napięć i brutalnych konfliktów o wpływy. Fabuła skupia się na rywalizacji dwóch potężnych postaci, Harolda z Wessex (Harolda Godwinsona) i Wilhelma z Normandii (Wilhelma Zdobywcy), których losy splatają się w dramatycznej walce o koronę i dominację nad królestwem.

„Król i zdobywca” ukazuje kulisy dworskich intryg, zdrad i sojuszy, ale także prywatne dramaty ludzi, którzy, mimo swojej pozycji, pozostają uwikłani w emocje, rodzinne konflikty i własne słabości. Twórca serialu, Michael Robert Johnson, łączy na ekranie realizm historyczny z dynamiczną narracją, przedstawiając zarówno brutalność epoki, jak i mechanizmy rządzące ówczesną polityką. To wspaniała propozycja dla miłośników historii podanej w przystępny i wciągający sposób.

Na ekranie w serialu zobaczyć można również Emily Beecham, Clémence Poésy, Juliet Stevenson, Eddie Marsana i Jean-Marc Barra.

Ośmioodcinkowy serial „Król i zdobywca” w całości obejrzeć można na platformie Canal+.

