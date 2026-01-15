Po 4 latach powraca jeden z największych hitów HBO Max. Uwielbiamy ich

„Euforia”, która zadebiutowała w 2019 roku jest jednym z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO Max. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy. Serial otrzymał 9 statuetek. Na 3. sezon serialu widzowie czekali cztery lata.

Co wiemy o nowej „Euforii”? Mocny 3, sezon w zwiastunie

Teraz produkcja przygotowuje się do bardziej dojrzałego, niepokojącego i filozoficznego etapu opowieści – finału, w którym zamiast ukrywania emocji, bohaterowie będą musieli stawić czoła konsekwencjom swojego postępowania. Zwiastun kolejnej odsłony serii daje nam wiele wskazówek, pozwalających na snucie teorii o tym, dokąd zmierza ta historia. Będzie krew, bieganie i chaos. Zwiastun jest jednak celowo krótki i enigmatyczny. HBO postawiło na obrazy pełne emocjonalnego napięcia, przedłużającej się ciszy i spojrzeń, sugerujących wewnętrzne pęknięcia. Nie ma tu żadnych wielkich rewelacji, ale stale odczuwa się emocjonalne zagrożenie i napięcie.

Oficjalny opis 3. sezonu „Euforii” brzmi: „Grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła”.

Do serialu powrócą jego największe gwiazdy, w tym: zdobywczyni Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominowany do Złotego Globu Jacob Elordi, nominowana do Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominowana do Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Gościnnie w 3. sezonie „Euforii” pojawią się: zdobywca Emmy Colman Domingo, nominowany do GRAMMY Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner i Marsha Gambles.

3. sezon serialu „Euforia”. Kiedy premiera? Ile odcinków?

Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu, który zyskał uznanie krytyków i stał się fenomenem popkultury już 13 kwietnia w HBO i HBO Max. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

