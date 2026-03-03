Wraca jeden z najpopularniejszych polskich programów. Już w tym tygodniu

Hasło „Must Be The…” ma w tym sezonie wybrzmiewać nie tylko w identyfikacji stacji, ale przede wszystkim na scenie jednego z jej flagowych formatów. „Must Be The Music” wraca 6 marca o godz. 21.00 i ma być synonimem piątkowych emocji.

„Must Be The…” – wiosna pełna pasji i autentyczności

Telewizja stawia na ideę, która podkreśla autentyczne emocje, pasję i historie ludzi mających odwagę spełniać marzenia. Nowy sezon „Must Be The Music” ma być jednym z najmocniejszych punktów tej układanki. Program od lat funkcjonuje jako przestrzeń odkrywania wyrazistych osobowości i początek muzycznych karier.

Maciej Rock w wielu rolach. Nowy spot z przymrużeniem oka

Polsat zapowiada sezon także nowym spotem wizerunkowym z udziałem Maciej Rock. Prowadzący w charakterystycznym dla siebie, zdystansowanym stylu wciela się w jurorów i gospodarzy show, odtwarzając ich sceniczne gesty, energię i temperament.

W materiale Rock nawiązuje do postaci Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski, Miuosh, a także Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Humorystyczna forma spotu ma podkreślać różnorodność charakterów i emocji, które spotykają się w programie.

Scena wielu brzmień i jeden wspólny mianownik

„Must Be The Music” od początku swojego istnienia łączy różne muzyczne światy. Na scenie spotykają się mocne, energetyczne brzmienia i subtelne, emocjonalne interpretacje. To przestrzeń, w której rock przenika się z popem, soul z rapem, a każdy występ staje się osobną historią.

Każdy artysta wnosi własną wrażliwość i doświadczenie. Każdy moment może okazać się przełomowy — własnym „Must Be The… MOMENT”.

Jury i prowadzący. Decyzje, które mogą zmienić wszystko

O losach uczestników decyduje jury w składzie: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Reprezentują różne muzyczne pokolenia i estetyki, a ich decyzje mają być nie tylko oceną, lecz także ważnym punktem zwrotnym w życiu uczestników.

W kluczowych chwilach artystom towarzyszą prowadzący: Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, obecni zarówno przed występem, jak i tuż po zejściu ze sceny, gdy emocje wciąż są najbardziej intensywne.

Nowy sezon „Must Be The Music” zadebiutuje 6 marca. Odcinki będzie można oglądać w piątki o godz. 21.00 w Telewizji Polsat. Wszystko prowadzi do jednego: Must Be The… PIĄTEK.

