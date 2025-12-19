Dziś 6 hitów na Netflix i 6 perełek od HBO Max. Starcie wygra nowy film z DiCaprio!

W piątek 19 grudnia dwie najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce – Netflix i HBO Max – postanowiły najwyraźniej pozytywnie zaskoczyć swoich widzów przed weekendem i zaserwować aż 12 nowych tytułów. Debiutuje nowy film Leonardo DiCaprio – thriller, który do kin przyciągnął ogromne tłumy ludzi, a na polskim Filmwebie jego ocena od widzów to 7,4/10, a od krytyków 8,1/10. Dodatkowo, oprócz zdobywcy Oscara, w obsadzie pojawiły się inne wielkie gwiazdy, jak Sean Penn, Benicio del Toro czy Regina Hall. Ale to nie koniec świetnych premier od platformy. Od dziś obejrzycie też znaną serię z takimi sławami, jak Colin Firth czy Julianne Moore. Na platformie znajdzie się też coś dla fanów muzyki Counting Crows, dobrych komedii czy nieco młodszych widzów.

Netflix z kolei serwuje nam kilka klasyków kina, w których zobaczymy między innymi Meryl Streep, Toma Cruise'a czy Philipa Seymoura Hoffmana. Debiutuje też produkcja oryginalna platformy – film katastroficzny, czyli z gatunku, w którym ostatnio lubują się widzowie. Coś dla siebie znajdą także fani dokumentów oraz kryminalnych seriali. Nie zabraknie również świątecznych akcentów.

Sprawdźcie pełną listę nowości i wybierzcie coś na wieczorny lub weekendowy seans.

Po 6 nowych perełek od dziś na Netflix i HBO Max. Starcie wygrywa platforma z nowym hitem z DiCaprio

„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Bob, podstarzały rewolucjonista, żyje w paranoi z córką Willą. Gdy wróg wraca, a ona znika, rozpoczyna desperackie poszukiwania.



„Kingsman: Tajne służby” (HBO Max)



Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza.



„Kingsman: Złoty Krąg” (HBO Max)



Kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami.



„Music Box: Counting Crows: Have You Seen Me Lately?” (HBO Max)



Kameralny dokument przedstawiający historię zespołu Counting Crows i nieustającą presję, jaka towarzyszyła ich sukcesowi.



„Ricky Bobby – Demon prędkości” (HBO Max)



Sławny amerykański rajdowiec staje do pojedynku z rywalem z Francji. Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może być tylko jeden.



„Minecraft: Film” (HBO Max)



Grupka ludzi trafia do gry komputerowej „Minecraft”. Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać – Steve.



„Wielka powódź” (Netflix)



Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.



„Bohaterowie potrzebni od zaraz” (Netflix)



Gdy psychoanalityk Mariano (Luis Gerardo Méndez) zostaje uznany za winnego spowodowania wypadku, sąd skazuje go na udzielanie terapii przygnębionemu policjantowi (Memo Villegas), który próbuje poradzić sobie z niewiernością żony. To, co zaczyna się jako mobilna sesja terapeutyczna, szybko przeradza się w serię niebezpiecznych przygód, gdy obaj odkrywają kryminalny spisek wystawiający na próbę ich odwagę… i przyjaźń.



„Wątpliwość” (Netflix)



Kierująca katolicką szkołą zakonnica oskarża księdza o niestosowne kontakty z uczniem. Nie mając dowodów, opiera się wyłącznie na własnym przeczuciu.



„1975: Rok, który zmienił Amerykę” (Netflix)



W 1975 roku Ameryką wstrząsnęły społeczne i polityczne wydarzenia. Filmowcy przekształcili ten chaos w sztukę. Ten dokument pokazuje, jak burzliwa epoka dała początek kultowym filmom, takim jak „Taksówkarz”, „Lot nad kukułczym gniazdem” i „Sieć”.



„Top Gun” (Netflix)



Uczniowie elitarnej jednostki lotniczej, Maverick i Tom Kasansky, rywalizują o tytuł najlepszego pilota.



„Grinch: Świąt nie będzie” (Netflix)



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.Czytaj też:

