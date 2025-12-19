Pierwsza zagadka rozwiązana. Wiemy, kiedy zadebiutuje „Młody Sherlock”

Stacja odsłania pierwsze materiały z serialu „Młody Sherlock” i ujawnia datę premiery produkcji, za którą odpowiada Guy Ritchie. Zwiastun i plakat to dopiero początek zapowiedzi historii, która pokaże losy kultowego detektywa na długo przed jego przygodami z Baker Street.

„Młody Sherlock” – nowy serial

Platforma Prime Video zaprezentowała pierwszy plakat oraz teaser serialu „Młody Sherlock”, w którym w tytułową rolę wciela się Hero Fiennes Tiffin, znany z serii „After”. Jednocześnie ogłoszono datę premiery. Wszystkie osiem odcinków zadebiutuje 4 marca 2026 roku, wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach na całym świecie. Reżyserem oraz producentem wykonawczym serialu jest Guy Ritchie.

Nowa interpretacja historii stworzonej przez sir Arthura Conana Doyle’a przenosi widzów do początków kariery legendarnego detektywa. „Młody Sherlock” opowiada o młodzieńczych latach Holmesa w dynamicznej, nasączonej akcją historii kryminalnej. Twórcy sięgają po charakterystyczną dla filmów Guya Ritchiego energię, łącząc ją z opowieścią o narodzinach jednego z najsłynniejszych bohaterów literatury.

Sherlock Holmes zostaje tu pokazany jako bezwstydny, bezpośredni i nieokiełznany młody mężczyzna, który zostaje wplątany w sprawę morderstwa zagrażającą jego wolności. Pierwsze śledztwo prowadzi go do odkrycia globalnego spisku, który na zawsze odmienia jego życie.

Gwiazdorska obsada nowego serialu

Akcja serialu rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku, a także podczas zagranicznych podróży dorastającego Holmesa. Widzowie zobaczą młodzieńcze wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street. To historia dojrzewania, pierwszych wyborów i doświadczeń, które ukształtują przyszłego detektywa.

W obsadzie serialu znaleźli się Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons oraz Colin Firth. Za scenariusz i produkcję odpowiada showrunner Matthew Parkhill. W gronie producentów wykonawczych, obok Guya Ritchiego, znaleźli się Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton i Colin Wilson, a także współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson. Za produkcję operacyjną serialu odpowiadała Motive Pictures.

Galeria:

„Młody Sherlock” Czytaj też:

Dziś 6 hitów na Netflix i 6 perełek od HBO Max. Starcie wygra nowy film z DiCaprio!Czytaj też:

5 premier od dziś na Netflix i HBO Max. To zwróci waszą uwagę