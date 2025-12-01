Tak Przetakiewicz szykuje się na święta. „Szał i obłęd”

W jej konstancińskiej willi już pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje, a efekt, którym pochwaliła się w sieci, robi ogromne wrażenie.

Joanna Przetakiewicz kocha luksus

Przetakiewicz należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich kobiet sukcesu. Od lat rozwija stworzoną przez siebie markę „La Mania”, dzięki której dla wielu kobiet stała się inspiracją i niemalże synonimem luksusu. Ona sama także nie ukrywa zamiłowania do pięknych przedmiotów i dopracowanych wnętrz. Mieszka wraz z Rinke Rooyensem w przestronnej, eleganckiej willi w Konstancinie, którą regularnie pokazuje w mediach społecznościowych. Jej dom to połączenie minimalizmu, jakości i dopieszczonych detali – dokładnie tak, jak cała marka, którą stworzyła.

Świąteczny klimat jak z bajkowego filmu

Zbliżające się Boże Narodzenie mobilizuje gwiazdy do prezentowania własnych aranżacji, lecz to Przetakiewicz jak zwykle ustawiła wysoko poprzeczkę. W zeszłym roku nie wytrzymała i już w listopadzie ozdobiła dom na święta. Wówczas chyba niemal wszystkich zszokowały zawieszone pod sufitem w kuchni ogromne balony udające bombki. Tym razem trochę odczekała, choć znów dominującym akcentem jest u niej czerwień. Projektantka nie zrezygnowała przy tym z charakterystycznych dla siebie kontrastowych, czarno-białych pasów.

W komentarzach pod postem szybko natychmiast pojawiła się lawina entuzjastycznych reakcji. „Joanno... Jak co roku zachwycasz… absolutnie. Nie muszę nigdzie jechać, żeby zobaczyć coś tak pięknego i dopracowanego... wystarczy spojrzeć tutaj. To jest właśnie magia świąt…”, „Piękno, które czuć od razu…”, „Już czuć święta! Przepięknie”, „Obłędnie”, „Na bogato, mega jak zawsze i niesztampowo”, „Szał i obłęd”, „Kris Jenner zzielenieje z zazdrości” – piszą fani.

