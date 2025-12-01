Bajkowe dekoracje w willi za miliony. Tak się bawi polska celebrytka
Klaudia Halejcio
Klaudia Halejcio Źródło: Instagram / Klaudia Halejcio
W willi za 12 mln nie postawisz byle czego, szczególnie na święta Bożego Narodzenia, ale takiego rozmachu chyba nikt się nie spodziewał.

Klaudia Halejcio już zaczęła przygotowania do świąt. Na bogato. Nawet swoich obserwatorów, przyzwyczajonych do luksusowych stylizacji celebrytki, wprawiła w osłupienie.

Jak wyglądają święta w domu za 12 mln zł?

Klaudia Halejcio od lat koncentruje się na budowaniu swojej pozycji jednej z najczęściej obserwowanych polskich influencerek. To efekt konsekwentnie budowanej obecności w mediach społecznościowych, które szybko stały się ważniejsze niż jej serialowe początki. Na Instagramie śledzi ją już ponad milion osób. To właśnie dla nich celebrytka dokumentuje codzienność w swojej luksusowej willi pod Warszawą, chętnie odsłaniając kulisy wystawnego stylu życia.

W weekend postanowiła pokazać, jak wygląda początek świątecznych przygotowań. Odpowiadając na pytanie jednego z internautów, zamieściła nagranie z przestronnego salonu. Na filmiku widać nie tyle domowników, co uwijającą się przy pracy całą profesjonalną ekipę. W kadrze pojawiły się też aż cztery choinki. Widok wywołał poruszenie, bo fani od lat kojarzą Halejcio z rozbudowanymi dekoracjami i dbałością o szczegóły.

Cztery choinki i ekipa od świąt. Halejcio pokazuje kulisy

Aktorka przyznała, że w tym roku nad świątecznym klimatem pracuje cała ekipa. „Właśnie jesteśmy na etapie przygotowań. Mamy całą ekipę, chwilowo wszyscy odpoczywają. Ale powstaje, więc niedługo wam pokażę” – powiedziała, nagrywając współpracowników podczas przerwy.

Halejcio od dawna podkreśla, że celebracja ważnych okazji to dla niej duża przyjemność. Mieszka w willi, która miała kosztować aż 12 mln zł wraz z partnerem Oscarem i córką Nel. Uroczystości, dekoracje i domowe eventy powracają w jej relacjach jak rytuał – szczególnie w grudniu, gdy jej instagramowe profile zamieniają się w katalog świątecznych inspiracji i postów sponsorowanych.

