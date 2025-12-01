Bajkowe dekoracje w willi za miliony. Tak się bawi polska celebrytka

Klaudia Halejcio już zaczęła przygotowania do świąt. Na bogato. Nawet swoich obserwatorów, przyzwyczajonych do luksusowych stylizacji celebrytki, wprawiła w osłupienie.

Jak wyglądają święta w domu za 12 mln zł?

Klaudia Halejcio od lat koncentruje się na budowaniu swojej pozycji jednej z najczęściej obserwowanych polskich influencerek. To efekt konsekwentnie budowanej obecności w mediach społecznościowych, które szybko stały się ważniejsze niż jej serialowe początki. Na Instagramie śledzi ją już ponad milion osób. To właśnie dla nich celebrytka dokumentuje codzienność w swojej luksusowej willi pod Warszawą, chętnie odsłaniając kulisy wystawnego stylu życia.

W weekend postanowiła pokazać, jak wygląda początek świątecznych przygotowań. Odpowiadając na pytanie jednego z internautów, zamieściła nagranie z przestronnego salonu. Na filmiku widać nie tyle domowników, co uwijającą się przy pracy całą profesjonalną ekipę. W kadrze pojawiły się też aż cztery choinki. Widok wywołał poruszenie, bo fani od lat kojarzą Halejcio z rozbudowanymi dekoracjami i dbałością o szczegóły.

Cztery choinki i ekipa od świąt. Halejcio pokazuje kulisy

Aktorka przyznała, że w tym roku nad świątecznym klimatem pracuje cała ekipa. „Właśnie jesteśmy na etapie przygotowań. Mamy całą ekipę, chwilowo wszyscy odpoczywają. Ale powstaje, więc niedługo wam pokażę” – powiedziała, nagrywając współpracowników podczas przerwy.

Halejcio od dawna podkreśla, że celebracja ważnych okazji to dla niej duża przyjemność. Mieszka w willi, która miała kosztować aż 12 mln zł wraz z partnerem Oscarem i córką Nel. Uroczystości, dekoracje i domowe eventy powracają w jej relacjach jak rytuał – szczególnie w grudniu, gdy jej instagramowe profile zamieniają się w katalog świątecznych inspiracji i postów sponsorowanych.

