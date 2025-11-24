QUIZ. Pamiętasz ich? Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

QUIZ. Pamiętasz ich? Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!

Dodano: 
Stare zabawki z PRL-u – szczególnie popularne są pluszaki z kultowych PRL-owskich bajek
Stare zabawki z PRL-u – szczególnie popularne są pluszaki z kultowych PRL-owskich bajek Źródło: Se-ma-for
Jak dobrze pamiętasz wieczorynki? Sprawdź swoją wiedzę w naszym nostalgicznym quizie.

Przenieś się do czasów swojego dzieciństwa i sprawdź, ile pamiętasz z ukochanych wieczorynek! Mamy dla ciebie 15 kadrów, które musisz rozpoznać. Przedstawiają najbardziej kultowe dobranocki sprzed lat. Wystarczy, że dopasujesz odpowiedni tytuł do bajki! Gotowy? Do dzieła!

Poznajesz ich? Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Krecika
  • Pszczółki Mai

Czytaj też:
5 nowości na Netflix, 7 hitów na HBO Max. Co w tym tygodniu warto odpalić?Czytaj też:
Chajzer, Koterski i Stifler za kratkami. Najbardziej ryzykowny eksperyment roku

Źródło: WPROST.pl