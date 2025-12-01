Będzie burza? Mocne wyznanie Schreiber

Wymowny komunikat, który na dodatek opublikowała tuż po rozstaniu z Piotrem Korczarowskim, może wywołać niezłe zamieszanie.

Związki, które nie dawały o sobie zapomnieć

Choć ich związek nie trwał długo, zdążył stać się jednym z głośniejszych w sieci. Powroty, rozstania, emocjonalne dyskusje i publiczne wymiany zdań, wszystko to miesiącami śledzili zarówno fani influencerki, jak i jej krytycy. Informacja o ostatecznym zakończeniu tej znajomości pojawiła się w mediach zaledwie kilka dni temu, a już doczekała się kontynuacji. Schreiber ponownie skierowała do obserwatorów ostrą refleksję na temat relacji damsko-męskich.

Kobieta, która karierę zaczęła od castingu do „Top Model” próbowała swoich sił w polityce oraz freak fightach już wcześniej rozgrzewała sieć swoimi głośnymi związkami. Apogeum emocji był głośny rozwód z Łukaszem Schreiberem, politykiem PiS, prawomocnie orzeczony w czerwcu. Po nim celebrytka pojawiała się u boku dwóch innych prawicowych działaczy, Przemysława Czarneckiego oraz Piotra Korczarowskiego. Oba te związki zakończyły się równie głośnymi rozstaniami.

Schreiber nie owija w bawełnę. Co powinien mężczyzna i kobieta zdobyta

Pod koniec listopada Marianna Schreiber poinformowała, że rozstała się ze swoim partnerem Piotrem Korczarowskim. – Nie będzie już żadnych powrotów – zapowiedziała, choć jeszcze miesiąc wcześniej influencerka mówiła o ślubnych planach. Mimo to nie zabrakło z jej strony ciepłych słów pod adresem byłego partnera. – „Piotrowi życzę jak najlepiej, dużo szczęścia. Mam nadzieję, że znajdzie miłość swojego życia i osobę, która będzie go popierała tam, gdzie ja nie umiałam, gdzie ja nie potrafiłam. Dziękuję mu za wszystko" – stwierdziła na koniec.

W najnowszym wpisie na InstaStory celebrytka sięgnęła już jednak po mocne słowa. Odniosła się do tego, jak – jej zdaniem – powinny wyglądać partnerskie starania. „W relacji to mężczyzna powinien zabiegać o względy kobiety. Kobieta, która sama uwodzi mężczyznę i za nim biega, nie jest potem przez niego doceniana. Kobieta zbyt szybko dostępna jest traktowana przez mężczyznę jako już »zdobyta« i ten przestaje się o nią starać” – napisała bez ogródek.

instagramCzytaj też:

Marianna Schreiber znowu ogłosiła rozstanie. „Nie będę robiła dramy”Czytaj też:

Wyszło na jaw, ile lat ma nowa żona Schreibera. „Tego nie czuć”