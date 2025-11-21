HBO Max ogłasza kontynuacje dwóch seriali ze świata „Gry o tron”. To wszystko, co wiemy

Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO oraz HBO Max Content, oficjalnie potwierdził kontynuacje dwóch seriali HBO ze świata „Gry o tron”: „Rycerza Siedmiu Królestw” i „Rodu Smoka”. Ich premiery w serwisie są zaplanowane do 2028 roku. Oba seriale będą dostępne zarówno na antenie HBO, jak i na platformie HBO Max.

Serial dramatyczny HBO Original „Rycerz Siedmiu Królestw” został przedłużony o drugi sezon, jeszcze przed premierą pierwszego sezonu, która zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku. Wiadomo już, że drugi sezon produkcji zadebiutuje w 2027 roku.

Premiera trzeciego sezonu serialu HBO Original „Ród Smoka” została zaplanowana na lato 2026 roku. HBO już ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

– Cieszymy się, że przez najbliższe trzy lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony tych dwóch seriali rzeszy fanów uniwersum „Gry o tron”. „Ród Smoka” i „Rycerz Siedmiu Królestw” pokazują, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George’a R. R. Martina. Myślę, że w styczniu widzowie będą zachwyceni inspirującą opowieścią o Duncanie i Jaju, którą George i Ira Parker tak pięknie uchwycili. A tego lata „Ród Smoka” ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu – przekazała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO.

Dwa seriale, które mają zastąpić „Grę o tron”. O czym są?

O serialu „Rycerz Siedmiu Królestw”: Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... niedoświadczony i naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego młody giermek, Jajo. W pierwszym sezonie występują: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor i Daniel Monks. Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin. Ira Parker jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Pozostali producenci wykonawczy: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

O serialu „Ród Smoka”: Oparty na książce George’a R.R. Martina „Ogień i krew” serial, którego akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”, opowiada historię rodu Targaryenów. W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tommy Flanagan i Dan Fogler. Współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym jest Ryan Condal. Współtwórcą i producentem wykonawczym jest George R.R. Martin. Producentami wykonawczymi są także: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett. Produkcja powstała na podstawie powieści George’a R.R. Martina „Ogień i krew”.

