Polski serial w czołówce! Jeden z najchętniej oglądanych w Europie

„Odwilż” doczekała się już na HBO Max trzech sezonów. W tym, który premierowo oglądać możemy teraz na platformie, komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania.

W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy – Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.

Co zobaczymy w finałowym odcinku trzeciego sezonu?

Zawieja jest coraz bliżej odkrycia tożsamości mordercy. Woźniak pomaga jej poznać szokującą prawdę o głównym podejrzanym. Policja zbiera dodatkowe dowody, które mają pomóc w rozbiciu siatki handlarzy narkotyków.

Wszystkie trzy sezony serialu „Odwilż” obejrzycie na HBO Max. Każdy z nich ma po sześć odcinków.

