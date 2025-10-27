Będzie spin-off „Dzielnicy strachu”. Kiedy premiera?

„Przepis na zbrodnię”, będący spin-offem popularnej produkcji, trafi na antenę Telewizji Puls wiosną przyszłego roku. Za projekt odpowiada Telewizja Puls wspólnie z ATM Grupą – tą samą firmą, która stała za sukcesem oryginału.

Kryminalne historie „od kuchni”

Zdjęcia do nowego serialu rozpoczną się pod koniec października. Tym razem jednak twórcy postanowili pokazać Gorczak z innej, bardziej nieoczywistej strony – „od kuchni”. Zamiast funkcjonariuszy policji, bohaterami będą sami mieszkańcy, którzy nie czekają na interwencję służb, tylko biorą sprawy w swoje ręce.

Każdy odcinek „Przepisu na zbrodnię” ma opowiadać odrębną historię, a poszczególne epizody łączyć będzie postać Tajemniczego Narratora. Jak zapowiada nadawca, nowy serial ma być lżejszą, bardziej przystępną wersją klasycznego kryminału – propozycją zarówno dla wiernych fanów „Dzielnicy strachu”, jak i dla nowych widzów, którzy szukają emocji w mniej intensywnym wydaniu.

Za scenariusz odpowiada ponownie Maura Ładosz – główna scenarzystka „Dzielnicy strachu”, produkcji trzykrotnie wyróżnionej Telekamerą. Serial, który zadebiutował jesienią 2021 roku, szybko zdobył wierną publiczność, a jego fabuła oparta na realistycznych wątkach z życia codziennego zapewniła mu mocną pozycję w ramówce Pulsu.

„Dzielnica strachu” – serial, który wciąga bez reszty

Oryginalna „Dzielnica strachu” skupia się na pracy dzielnicowych, którzy mierzą się z przestępczością, dramatami sąsiedzkimi i ludzkimi tragediami w niebezpiecznej dzielnicy Gorczak – miejscu, które mogłoby istnieć w każdym polskim mieście. Serial, emitowany na kanale Puls 2 w dni powszednie o godz. 21:00, doczekał się już dziewięciu sezonów i wciąż utrzymuje wysoką oglądalność.

Nowy spin-off ma rozszerzyć ten świat, pokazując, że nawet wśród chaosu i nieufności wobec prawa, mieszkańcy potrafią stworzyć własny „przepis na zbrodnię” i na sprawiedliwość po swojemu.

