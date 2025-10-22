Wraca serial z Harrisonem Fordem. Porównują go do „Teda Lasso”

Platforma Apple TV ogłosiła datę premiery oraz pierwsze kadry 3. sezonu, nominowanego do Emmy serialu komediowego „Terapia bez trzymanki”.

Wraca komediowy hit. Do obsady dołączają kolejne znane osobistości

Ciepło przyjęty przez widzów i krytyków serial „Terapia bez trzymanki” opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Ignorując etykę zawodową, wywołuje ogromne zmiany w życiu innych i własnym.

„Niesie w sobie ducha »Teda Lasso«”; „Prawdziwy, zabawny i bardzo ciepły. Każda interakcja ma sens i bawi”; „Harrison jest tak dobry, że nie wiem, co powiedzieć” – piszą widzowie o serialu.

W serialu występują nominowany do Emmy Jason Segel oraz zdobywca wielu nagród Harrison Ford, a także Christa Miller, nominowana do Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, nominowany do Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley. Oprócz głównej obsady, w 3. sezonie zobaczymy Bretta Goldsteina, Damona Wayansa Jr., Wendie Malick oraz Cobie Smulders, a także Jeffa Danielsa i wielokrotnie nagradzanego aktora oraz aktywisty Michaela J. Foxa.

„Terapia bez trzymanki” to kolejna współpraca Apple, Lawrence’a i Warner Bros. Television, obok wielokrotnie nagradzanego i cieszącego się globalną popularnością serialu „Ted Lasso” oraz komedii „Małpi biznes”, która niedawno została przedłużona na drugi sezon. Serial stanowi również kolejne wspólne przedsięwzięcie Apple TV i Bretta Goldsteina po oryginalnym filmie Apple „All of You”, dostępnym obecnie na Apple TV. Jason Segel wcześniej współpracował z Apple TV, grając główną rolę w filmie oryginalnym Apple „The Sky is Everywhere”.

Kiedy premiera trzeciego sezonu serialu „Terapia bez trzymanki”?

Trzeci sezon „Terapii bez trzymanki” zadebiutuje jednym odcinkiem na Apple TV w środę, 28 stycznia. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w każdą środę, aż do 8 kwietnia. Pierwsze dwa sezony serialu dostępne są na Apple TV.

