Była Elona Muska zszokowała fanów. „To wygląda jak grzybica”

Artystka, znana z zamiłowania do eksperymentalnego stylu i niekonwencjonalnych pomysłów, zaprezentowała na Instagramie nowy tatuaż na twarzy – subtelny, jasny okrąg wokół oka. Reakcje fanów były natychmiastowe i, jak to często bywa w przypadku Grimes, podzielone.

Grimes szokuje tatuażem. Fani: To grzybica

Na zdjęciu, które Grimes opublikowała bez makijażu, widać delikatny wzór przypominający bliznę lub pierścień wokół jej oka. Jak wyjaśniła, decyzja o zrobieniu tatuażu dojrzewała w niej od lat.

„Spędziłam jakieś dziesięć lat, emocjonalnie przygotowując się do zrobienia sobie tatuażu na twarzy, ale chyba narysowałam na niej za dużo i dosłownie nikt tego nie zauważył, nawet moi rodzice, nawet po obejrzeniu filmu, lol” – napisała piosenkarka.

W dalszej części wpisu pochwaliła artystkę, która wykonała tatuaż. „Myślę, że @glyphomancer wpadła na coś naprawdę nowatorskiego i innowacyjnego w swojej pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o tatuaże na twarzy – moim zdaniem jest tu prawdziwe piękno, delikatność i innowacyjność. Mam wrażenie, że tatuaże przeżywają obecnie szalony renesans i są raczej niedoceniane” – dodała.

Tatuaż czy infekcja?

Choć Grimes była zachwycona efektem, internauci nie kryli zaskoczenia. Część z nich uznała, że nowy wzór przypomina nie tatuaż, a… infekcję skórną. „GRZYBICA?!” – napisał jeden z komentujących. Inny dodał: „Myślę, że to grzybica na jej oku”. Kolejni użytkownicy wtórowali: „To wygląda na grzybicę” i „Tylko grzybica”.

Grzybica skóry to częsta infekcja wywoływana przez grzyby dermatofity, objawiająca się czerwonym, swędzącym pierścieniem – wizualnie podobnym do wzoru, który Grimes zdecydowała się wytatuować. W komentarzach szybko więc pojawiły się porównania, choć sama artystka potraktowała je z dystansem.

Kim jest była Elona Muska?

Grimes, naprawdę Claire Boucher, zyskała międzynarodową sławę dzięki eksperymentalnym albumom i futurystycznemu wizerunkowi, który często łączy sztukę, modę i technologię. Jej nazwisko jednak na dobre trafiło na pierwsze strony mediów, gdy w 2018 roku zaczęła spotykać się z Elonem Muskiem.

Para doczekała się trójki dzieci. W 2020 roku na świat przyszedł ich syn o ekscentrycznym pełnym imieniu X Æ A-Xii, rok później – córka urodzona dzięki macierzyństwu zastępczemu, a w 2023 roku media poinformowały o narodzinach drugiego syna. Choć związek artystki z miliarderem zakończył się burzliwie, Grimes pozostaje jedną z najbardziej ekscentrycznych postaci współczesnej kultury pop.

