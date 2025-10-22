Znakomity thriller powraca z drugą częścią. Pierwsza była absolutnym hitem

Od czasu światowej premiery, „W powietrzu” stał się jednym z najpopularniejszych dramatów na Apple TV, zyskując uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial szybko otrzymał Certyfikat Świeżości w serwisie Rotten Tomatoes i trafił na listę Top 10 seriali oryginalnych według Nielsena. Został okrzyknięty „zastrzykiem czystej adrenaliny” oraz „dynamicznym dramatem”, który „trzyma w napięciu i często wbija widza w fotel”, a Idris Elba został doceniony za charyzmatyczną grę aktorską.

Wraca jeden z największych hitów streamingów. Serialowy thriller pochłonął widzów

W „Porwaniu” pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson (Idris Elba) ponownie znajduje się w centrum kryzysu, a jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy.

Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej serii, w tym nominowanego za tę rolę do Emmy Idrisa Elbę, Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Dołączają do nich m.in. Christian Näthe („Ballon”, „Soloalbum”, „Schule”), Clare-Hope Ashitey (”Seven Seconds”, „Top Boy””,Doctor Foster”), Lisa Vicari („Django”, „Dark”), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office”, „Detectorists”, „Empire of Light”), Karima McAdams (”Dune: Prophecy”, „Deep State””,Soulmates”) oraz Christiane Paul („Counterpart”, „FBI: International””,Parlement”).

Produkcją serialu zajmują się 60Forty Films i Idiotlamp Productions. Producentami wykonawczymi są Jamie Laurenson, Hakan Kousetta i Tom Nash z ramienia 60Forty Films oraz George Kay i Jim Field Smith dla Idiotlamp Productions. Smith pełni również funkcję głównego reżysera serialu.

Ten stworzony przez George’a Kaya („Lupin”, „Criminal”) i Jima Fielda Smitha („Criminal”, „Litvinienko”) ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w środę, 14 stycznia, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 25 lutego.

