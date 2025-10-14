100 lat przed „Grą o tron”, 6 odcinków pełnych intryg. HBO Max ma nową perełkę

Platforma HBO Max kusi nowiutkim serialem, którego akcja toczy się na sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Dostaliśmy dwa zdjęcia z planu, teaser i datę premiery.

Nowy serial HBO Max na podstawie serii George’a R.R. Martina. O czym będzie?

„Opowieści z Siedmiu Królestw” to seria nowel przygodach o Dunka i Jaja, napisana przez George’a R.R. Martina, osadzona w świecie cyklu „Pieśń lodu i ognia”. Do tej pory ukazały się trzy nowele: „Błędny rycerz”, „Zaprzysiężony miecz” i „Tajemniczy Rycerz”. Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu „Opowieści z Siedmiu Królestw” jest zresztą sam George R. R. Martin. Ira Parker („Ród Smoka”, „Nierealne”, „Sympatyk”) jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii.

Serial opowiada o dwóch nietypowych bohaterach, którzy wędrują po Westeros. Są to: młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego młody giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie. Zobaczcie pierwszy teaser nadchodzącej opowieści:

W obsadzie pojawili się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel w roli Baelora Targaryena, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.

„Rycerz Siedmiu Królestw” zadebiutuje w serwisie HBO Max już 19 stycznia. Produkcja składa się z sześciu odcinków, które będą pokazywane na platformie co tydzień.

Czytaj też:

Brytyjski serial roku? „Zaskakuje zwrotem akcji” i za 2 dni obejrzymy go w PolsceCzytaj też:

Polski kryminał już w całości na HBO Max! 7 mocnych odcinków