Polski kryminał już w całości na HBO Max! 7 mocnych odcinków

Kryminał „Scheda” zadebiutował na HBO Max 22 sierpnia, jednak jego odcinki premierowo pojawiały się co tydzień. Od dziś jednak w serwisie dostaniecie już wszystkie siedem odcinków serii, więc jeżeli czekaliście na ten moment, już możecie zasiadać do oglądania go „ciągiem”.

Nowy polski kryminał. Czy „Scheda” ci się spodoba?

Na Półwyspie Helskim, gdzie morze nigdy nie śpi, a ludzie są ze sobą spleceni silniej niż myślą, rozpoczyna się opowieść o rodzinie, której fundamenty pękają w momencie śmierci jej nestora. Jan Mróz – emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej, właściciel campingu, baru i rodzinnej willi – był nie tylko lokalnym bohaterem, ale też mistrzem w trzymaniu wszystkich blisko siebie... i pod kontrolą. To właśnie jego śmierć uruchamia lawinę wydarzeń, które zburzą pozorny spokój Helu. Testament, który miał cementować rodzinne więzi powoduje chaos niszczący rodzinę od środka.

Tajemniczy sztorm, znikająca łódź, worek pełen nieznanej zawartości – już pierwsze sceny serialu rzucają widzów w środek dramatycznej układanki.

Kim są główni bohaterowie serialu? Plejada znanych, polskich nazwisk

Hanka (Magdalena Popławska) silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach. Paweł (Grzegorz Damięcki) były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty. Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, „syn marnotrawny”, który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

Trójka rodzeństwa mierzy się z przeszłością, która – jak morze – nigdy nie zapomina.

W roli ojca – Jacek Koman jako Jan „Johnny” Mróz: wilk morski, król Helu, patriarcha z przeszłością silniejszą niż jakikolwiek sztorm. To jego cień unosi się nad każdym kadrem „Schedy”.

