10 najlepszych seriali nordic noir, które każdy powinien obejrzeć

Ten wyjątkowy nurt kryminalny, który narodził się w krajach północy Europy, łączy w sobie intrygujące zagadki, społeczne komentarze i niepowtarzalną, melancholijną atmosferę. Seriale z tej części świata ostatnio zrobiły się bardzo modne i przyciągają widzów z całego globu nie tylko mistrzowską narracją, ale też refleksyjnym spojrzeniem na ludzką naturę i moralne granice.

W tym zestawieniu przedstawiamy 10 najlepszych seriali nordic noir, które każdy miłośnik tego gatunku powinien zobaczyć. To produkcje, które nie tylko trzymają w napięciu do ostatniej minuty, ale też zostają w pamięci na długo po zakończeniu seansu.

Zanurz się w nordyckim mroku – 10 seriali, które wciągną cię bez reszty

„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi - czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Wisting”



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.



„Wallander”



Niebanalne śledztwa w malowniczym szwedzkim miasteczku. Sprawdź, jak poradzi sobie z nimi przeciętny człowiek, który jest wyjątkowym detektywem.



„W pułapce”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„Równonoc”



W 1999 roku w niewyjaśniony sposób z powierzchni ziemi zniknęła cała klasa licealistów. Astrid miała wówczas zaledwie 9 lat. Dziewczyna jest siostrą jednej z ofiar tego przedziwnego zdarzenia, które odcisnęło na niej duże piętno i stało się powodem dręczących ją makabrycznych wizji. W 2020 r. Astrid wiedzie spokojne i niczym niezmącone życie rodzinne. Jednak koszmary z przeszłości nagle powracają i nie dają się łatwo odpędzić. Gdy w tajemniczych okolicznościach umiera jedna z osób, które w 1999 r. uszły z życiem, Astrid postanawia raz na zawsze wyjaśnić, co przydarzyło się wówczas jej siostrze i uczniom liceum. W trakcie swojego prywatnego śledztwa odkrywa mroczną i przerażającą prawdę, a także dowiaduje się, że jest wmieszana w całą sprawę w zaskakujący i nieoczekiwany sposób.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).



„W cieniu śmierci”



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa swoje ostatnie dni służby w kopenhaskiej policji. Ma przenieść się do Szwecji wraz ze swym narzeczonym i zacząć pracować dla tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Jednak jej plany zmieniają się, gdy znika 19-letnia Nanna Birk Larsen. Okazuje się, że dziewczyna została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Sara wraz ze swym partnerem Janem Meyerem zaczynają prowadzić śledztwo w tej sprawie. Okazuje się, że złapanie inteligentnego i niebezpiecznego mordercy nie będzie łatwe...



„Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecją znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.

