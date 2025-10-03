Turecki hit powraca na ekrany. Pierwszy odcinek już w poniedziałek

Produkcja, która przed laty podbiła serca Polaków na antenie TVP1, ponownie pojawi się w telewizji. TV Puls od poniedziałku, 6 października, wprowadza do ramówki kultowe „Wspaniałe stulecie”.

„Wspaniałe stulecie” – intrygi, miłość i walka o władzę

Serial osadzony w czasach panowania Sulejmana Wspaniałego w XVI wieku zdobył popularność w ponad 50 krajach i wszędzie cieszył się ogromnym powodzeniem. W Polsce w sezonie 2014/2015 przyciągał przed telewizory średnio 2 miliony widzów, co czyniło go liderem swojego pasma.

„Wspaniałe stulecie” to opowieść o życiu i rządach sułtana Sulejmana – największego władcy Imperium Osmańskiego. Fabuła koncentruje się na jego wielkiej miłości do Roksolany, znanej także jako Hürrem, a także na pełnych napięcia pałacowych intrygach, knowaniach i rywalizacji w haremie.

Ogromnym atutem produkcji są zapierające dech w piersiach kostiumy, orientalna scenografia i klimat, który przenosi widzów w sam środek XVI-wiecznego Stambułu. To właśnie one sprawiły, że serial podbił serca milionów, a szczególnie kobiet, które pokochały emocjonalne wątki, romans i egzotykę.

Fenomen, który zmienił nie tylko telewizję

Fenomen „Wspaniałego stulecia” wykraczał daleko poza telewizję. Serial wywołał w Polsce modę na orientalne dodatki i wzbudził większe zainteresowanie historią Imperium Osmańskiego. Postać Hürrem stała się ikoną, a dyskusje o jej wpływie na losy sułtana i całego dworu do dziś rozgrzewają fanów.

Choć od premiery minęła już dekada, serial nie traci na popularności. Wciąż wraca na ekrany i wciąż wzbudza emocje, a teraz ponownie zagości w domach polskich widzów, tym razem za sprawą TV Puls. Kolejne odcinki serialu „Wspaniałe stulecie” będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 11:55.

