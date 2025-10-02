QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Rozpoznaj kadry

W dobie Netfliksa i innych platform streamingowych nie wracamy już do nich tak często. A to właśnie te produkcje rozkochały w serialach i wieczorynkach całe pokolenia. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie te hity z PRL-u!
Mamy dla was 20 kadrów, których tytuły musicie odgadnąć. Wydaje się to banalnym zadaniem? Poczekajcie, aż zobaczycie te zdjęcia! Czy naprawdę pamiętacie te produkcje sprzed lat? Sprawdźcie swoją wiedzę, a może nawet spróbujcie zachęcić znajomych do wspólnej zabawy i porównajcie, kto ma większy wynik!
Gotowi? Do dzieła! Zmierzcie się z wyzwaniem!
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Tylko kultowe tytułyPytanie 1 z 20 Na początek coś łatwego! To kadr z:
Czytaj też:
QUIZ: Ile pamiętasz z telewizji PRL-u? Poczuj nostalgię!Czytaj też:
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Ósme pytanie jest najtrudniejsze!
Źródło: WPROST.pl