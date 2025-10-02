QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Rozpoznaj kadry
Seriale

QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Rozpoznaj kadry

Dodano: 
„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
W dobie Netfliksa i innych platform streamingowych nie wracamy już do nich tak często. A to właśnie te produkcje rozkochały w serialach i wieczorynkach całe pokolenia. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie te hity z PRL-u!

Mamy dla was 20 kadrów, których tytuły musicie odgadnąć. Wydaje się to banalnym zadaniem? Poczekajcie, aż zobaczycie te zdjęcia! Czy naprawdę pamiętacie te produkcje sprzed lat? Sprawdźcie swoją wiedzę, a może nawet spróbujcie zachęcić znajomych do wspólnej zabawy i porównajcie, kto ma większy wynik!

Gotowi? Do dzieła! Zmierzcie się z wyzwaniem!

QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Tylko kultowe tytuły

Pytanie 1 z 20 Na początek coś łatwego! To kadr z: Na początek coś łatwego! To kadr z: Rozwiąż quiz

