Disney+ serwuje nam bomby. Ten serial pochłonie widzów

Październik w Disney+ to trzymająca w napięciu rozrywka i wciągające kryminalne zagadki. Na platformę z drugim sezonem powraca doceniony przez widzów i krytyków serial „Genialna Morgan”, a wraz z nim nowe intrygujące sprawy i ich równie ciekawe rozwiązania. Fanów tematyki true crime zainteresuje inspirowany „Murdaugh Murders Podcast" serial „Murdaugh: Śmierć w rodzinie” z Patricią Arquette i Jasonem Clarkiem w rolach głównych. Nie zabraknie również sportowych emocji – 7 października startują rozgrywki Ligi Mistrzyń UEFA, a wszystkie 75 meczów aż po finał w Oslo będzie można obejrzeń w Disney+.

Wszystkie nowości na platofmie Disney+ w październiku znajdziecie w poniższej rozpisce.

Październik na Disney+. Co nowego obejrzymy?

„Genialna Morgan”, 2. sezon



Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena.

Premiera: 7 października



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

Premiera: 15 października



„Baloniarz”



Życie Gaby zmienia się niespodziewanie, kiedy arogancki baloniarz ląduje na jej kurniku pełnym wystawowych kur, a następnie wprowadza się do domu obok. W następstwie wypadku narasta konflikt w rodzinie Gaby, która mierząc się z własną trudną przeszłością, zawiera bliższą znajomość z nietuzinkowym mężczyzną. Dotychczas życie Gaby ograniczało się do opieki nad siedmioletnim synem, chorą matką i kogutem-samobójcą oraz pracy w hotelu w charakterze sprzątaczki. Gaby powoli otwiera się na nowego sąsiada, który nawiązuje ciepłą relację z jej synem. Jednak gdy za bardzo zbliża się do kobiety, ta zamyka się, ku rozgoryczeniu dziecka. Czy Gaby da sobie szansę, żeby odmienić na lepsze życie swoje i syna?

Premiera: 3 października



„Torreador i taksówkarz”



David, młody, ambitny prokurator, który od czasu do czasu pracuje jako nocny taksówkarz, ratuje kierowcę grupy torreadorów, pędząc z nim do szpitala. Jego życie zmienia się, gdy zostaje zatrudniony jako prywatny kierowca Maestro, legendarnego torreadora, by w zupełnie nowy i nieoczekiwany dla siebie sposób przemierzyć Hiszpanię. Podczas podróży David odkrywa nieznany świat, pełen przesądów, wyzwań i pożegnań. Dla Maestro David reprezentuje szczęście, którego poszukiwał przez całe życie. Dla Davida przyjaźń z Maestro okaże się zadecydować o jego losie. Chociaż David i Maestro pochodzą z różnych światów, odkrywają, że mają więcej wspólnego, niż mogliby sobie początkowo wyobrażać.

Premiera: 8 października



„Stacja zaginionych”



Serial opowiada prawdziwą historię kryminalną skupiającą się wokół zaginięcia młodej kobiety i morderstwa trzech innych osób w Perpignan na południu Francji, do których doszło w latach 1995–2001.

Premiera: 8 października



„Ugotować niedźwiedzia”



W połowie XIX wieku w wiosce Kengis w północnej Szwecji, w bagnie znaleziono ciało pastereczki. Wkrótce mieszkańcy wioski wyruszyli na poszukiwanie niedźwiedzia-zabójcy, którego podejrzewali o doprowadzenie do jej śmierci.

Premiera: 15 października



Liga Mistrzyń UEFA



Liga Mistrzyń UEFA rozpocznie się w październiku 18 meczami w ramach 1. kolejki (7–8 października) i 2. kolejki (15–16 października), kiedy to czołowe kluby Europy powrócą do najważniejszych rozgrywek. Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madryt, Roma, Juventus, Manchester United i inne drużyny powalczą o tytuł, a wszystkie mecze aż po finał w Oslo będzie można obejrzeć na żywo w Disney+.Czytaj też:

Kryminalny serial zalała fala krytyki. „Przestałam oglądać”Czytaj też:

„Glina. Nowy rozdział” z pierwszym zwiastunem. Klimat jak przed laty!