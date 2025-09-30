Kryminalny serial zalała fala krytyki. „Przestałam oglądać”

Od ponad 13 lat „Komisarz Alex” bawił i wzruszał fanów TVP1. Jednak najnowszy, 24. sezon kultowego serialu nie ma łatwego startu. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, a część fanów otwarcie przyznaje, że przestała oglądać nowe odcinki.

Widzowie rozczarowani „Komisarzem Alexem”. „Serial się skończył!”

Przez ponad dekadę serial realizowany był w Łodzi, co dla wielu fanów było jego znakiem rozpoznawczym. Teraz ekipa pracuje w stolicy. Producent Sławomir Jóźwik tłumaczył w rozmowie z „Expressem Ilustrowanym”: „Niestety, wyczerpała się łódzka formuła »Komisarza Alexa«, serial nie miał już tego potencjału co wcześniej”.

Jednak ta zmiana nie wszystkim przypadła do gustu. „»Komisarz Alex« się dla mnie skończył, jak przenieśli się do Warszawy... Zniknął urok całego serialu, zrobiło się jakoś sztywno i nudno” — piszą widzowie.

Nowi aktorzy też oberwali od fanów

To nie koniec rewolucji. W 24. sezonie pojawił się nowy opiekun Alexa — komisarz Paweł Kozera, którego gra Marcin Rogacewicz. Z obsady zniknęła natomiast Pola Błasik, wcielająca się w podkomisarz Zofię Dobosz. W jej miejsce dołączyła Olga Bołądź.

To też wywołało falę krytyki. „Nie bardzo trawię nowego Alexa. Nie podoba mi się gra Rogacewicza, nie ma chemii między nim a psem Reksem. Jest sztywno. Lubiłam Antoniego Pawlickiego, Magdalenę Walach i ciamajdowatego Ireneusza Czopa. Tam było zgranie aktorów, pies świetnie się sprawdzał w kontaktach z aktorami. Teraz wieje nudą i sztucznością, przestałam oglądać” — skarży się jedna z fanek.

Inni dodają: „Najlepsze odcinki, wciągająca akcja, fajna ekipa — tylko kręcone w Łodzi. Teraz nudą wieje”. Pojawiają się też głosy rozgoryczenia: „Jak nie głównego aktora zmieniają, to teraz taką fajną postać usuwają z serialu! Co się człowiek przyzwyczai, to bach i nie ma. Żenada normalnie!” – krytykują widzowie na profilach serialu w mediach społecznościowych.

