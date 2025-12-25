5 kapitalnych polskich filmów na Netflix. Nasze rekomendacje

Przygotowaliśmy dla was zestaw pięciu polskich filmów dostępnych na Netfliksie, które warto dodać do swojej listy. Jeśli lubicie rodzime produkcje i szukacie czegoś ciekawego na wieczór, koniecznie rzućcie okiem na nasze propozycje — być może odkryjecie tytuł, który do tej pory umknął waszej uwadze.

5 polskich filmów na Netflix, których mogliście nie oglądać, a są doskonałe

„Ziarno prawdy”

Scenariusz zainspirowany drugą częścią bestsellerowej trylogii kryminalnej o prokuratorze Teodorze Szackim („Uwikłanie”, „Ziarno prawdy”, „Gniew”), autorstwa Zygmunta Miłoszewskiego. W „Ziarnie prawdy” akcja została osadzona w Sandomierzu, dokąd przeniósł się bohater. prokurator Szacki. Pożegnał się z przeszłością, by w innym miejscu rozpocząć kolejny etap swego życia. Szybko przeżywa jednak rozczarowanie nową rzeczywistością, którą wyobrażał sobie zgoła inaczej. W Sandomierzu Szacki prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety, powszechnie szanowanej, lokalnej działaczki społecznej, której ciało znaleziono w pobliżu tutejszej synagogi. Okazuje się, że z ofiary spuszczono krew za pomocą narzędzi, jakich używa się podczas rytualnych ubojów zwierząt. W rozwikłaniu tej tajemniczej zagadki pomagają Szackiemu miejscowa pani prokurator Barbara Sobieraj i policjant z dochodzeniówki Leon Wilczur. Szacki musi się zmierzyć z nowymi zadaniami i przeciwnościami. Próbuje unormować swoje sprawy prywatne, a także uporać się z wychodzącymi na jaw faktami dotyczącymi mrocznych wydarzeń z odległej przeszłości.

„Johnny”

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

„Znachor”

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W roli profesora Rafała Wilczura zobaczycie Leszka Lichotę, z kolei w postać Marysi wcieliła się Maria Kowalska. Hrabiego Czyńskiego zagrał Ignacy Liss, a Zośkę Anna Szymańczyk.

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

Czasy Polskiej Republiki Ludowej cechowała szarość i żmudność życia. W tym kraju każdy czuł się jak w więzieniu, na sklepowych półkach wiecznie brakowało asortymentu i tylko docierające z mitycznego Zachodu produkcje kinowe i telewizyjne – przynajmniej te, które trafiały na duże ekrany nad Wisłą – chwilowo pozwalały zapomnieć o rzeczywistości. A gdyby tak zmienić optykę i opowiedzieć o tamtych smutkach i traumach z perspektywy człowieka, który zupełnie nie przejmował się otaczającymi go ograniczeniami? Mężczyzny, który kradł, oszukiwał i nagminnie pokazywał władzy środkowy palec, nie uciekając się jednocześnie do przemocy i zachowując szacunek dla ludzkiego życia? Faceta żyjącego na pokaz, lubiącego dobrze się pobawić i potrafiącego zwiać milicji zarówno z więzienia, jak i sali sądowej? Oto Zdzisław Najmrodzki, król złodziei i mistrz ucieczek prosto z siermiężnego PRL-u, którego ekscesy przeszły do historii. A to jego (w dużej mierze) prawdziwa historia.

„Strzępy”

Paterokowie to kochająca się wielopokoleniowa rodzina. Mieszkają na Śląsku, prowadzą spokojne życie i cieszą się wspólnie spędzanymi chwilami. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie. Gerard zaczyna dziwnie się zachowywać, ma problemy z pamięcią, łamie normy i konwenanse. Okazuje się, że to pierwsze symptomy Alzheimera. Choroba szybko postępuje. Mężczyzna staje się nieobliczalny i coraz mniej przypomina siebie. Bliscy robią wszystko, by mu pomóc, ale z czasem i oni zaczynają „chorować”. Łączące ich relacje zostają wystawione na próbę. Na światło dziennie wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje. Adam staje przed dylematem – życie pod jednym dachem z chorym ojcem czy zadbanie o dobro żony i córki. Jaką decyzję podejmie? Jak bardzo Alzheimer zmieni życie Pateroków? Czy podrze je na strzępy?

