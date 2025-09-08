Będzie kontynuacja szpiegowskiego przeboju. TVP już kręci

Szpiedzy powracają! Telewizja Polska kręci drugi sezon „Gry z cieniem”, serialu, który przenosi widzów w mroczne realia Polski Ludowej. Zdjęcia już ruszyły, a na planie pojawiły się znane twarze i nowe gwiazdy.

„Gra z cieniem” się nie kończy

Jak podaje portal ewarszawa.pl, ekipa filmowa pojawiła się m.in. na Krakowskim Przedmieściu i w Domu Polonii niedaleko kościoła św. Anny. TVP potwierdza – nagrania drugiego sezonu właśnie się rozpoczęły. W obsadzie widzowie znów zobaczą Karolinę Gruszkę i Romana Frankla, a do ekipy dołączył Grzegorz Damięcki.

Serial, w reżyserii Kingi Dębskiej, zadebiutował jesienią ubiegłego roku na antenie Jedynki. Akcja toczy się w Warszawie lat 50., gdzie rozgrywa się wyścig między brytyjskim wywiadem a Urzędem Bezpieczeństwa. Stawką jest odnalezienie szpiega o kryptonimie „Cień”, który dostarczał informacje o polskim przemyśle, w tym o wydobyciu uranu.

Szpiegowskie intrygi i mroczne tajemnice

Minister Bezpieczeństwa Publicznego powierza zadanie przechwycenia „Cienia” majorowi Witoldowi Koskowi. Ten dołącza do komórki kontrwywiadu, gdzie od razu wpada w konflikt z jej szefem, pułkownikiem Bartmanem. Atmosferę dodatkowo podgrzewa fakt, że Bartman wysyła swojego człowieka, porucznika Dubelskiego, by znaleźć kompromitujące informacje na temat Koska.

Równolegle w Łodzi dochodzi do głośnego procesu. Lekarka Helena Bielawska zostaje oskarżona o zabójstwo wysoko postawionej działaczki partyjnej. Jej sprawa szybko przykuwa uwagę majora Koska, który podejrzewa, że w całej historii kryje się coś więcej niż tylko kryminalny dramat.

Gdzie oglądać „Grę z cieniem”?

Pierwszy sezon „Gry z cieniem” dostępny jest na platformie TVP VOD. Serial od początku podbił serca widzów klimatem szpiegowskich intryg, realizmem historycznym i mocną obsadą. Nowa odsłona ma być jeszcze bardziej mroczna i pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Produkcja stawia na gęstą atmosferę, tajemnicze zabójstwa i podwójną grę, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje. TVP nie ujawnia jeszcze daty premiery drugiego sezonu, ale jedno jest pewne – fani szpiegowskich historii mają na co czekać.

