To jeden z najbardziej widowiskowych seriali sci-fi. Czas dołączyć do widzów

Na Apple TV+ wystartował właśnie trzeci sezon „Fundacji” – jednej z najbardziej ambitnych i widowiskowych produkcji science fiction ostatnich lat. To doskonały moment, aby nadrobić wcześniejsze odcinki, bo serial wciąż rozwija swoją opowieść i zyskał uznanie zarówno krytyków, jak i widzów.

„Fundacja” na Apple TV+ – czas nadrobić

Stworzona przez Davida S. Goyera i oparta na kultowych opowiadaniach Isaaca Asimova saga wyróżnia się rozmachem i świetnymi rolami – w obsadzie znajdziemy m.in. Jareda Harrisa i Lee Pace’a. „Fundacja” nie tylko imponuje efektami specjalnymi, ale też snuje opowieść o losach ludzkości w obliczu upadku galaktycznego imperium.

„W odległej przyszłości międzygwiezdnym imperium rządzi niezwykła »trójca« – Bracia Świt, Dzień i Zmierzch – będący klonami pierwszego cesarza Kleona, na różnych etapach życia. Od wieków utrzymują galaktyczny porządek z planety Trantor. Spokój burzy genialny matematyk Hari Seldon, który dzięki swojej teorii psychohistorii przewiduje nieuchronny rozkład Imperium i długie wieki chaosu po jego upadku. Aby temu zapobiec, zakłada Fundację – organizację mającą na obcej planecie stworzyć Encyklopedię Galaktyczną, czyli skarbnicę wiedzy z nadzieją na przyszłe odrodzenie cywilizacji. Zamiast wdzięczności, Seldon otrzymuje wyrok śmierci, podobnie jak jego utalentowana uczennica Gaal Dornick (Lou Llobell), którą władcy bezskutecznie próbowali wykorzystać do obalenia teorii mistrza” – brzmi opis serii.

Nowy, trzeci sezon przenosi akcję 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii, gdy „Fundacja” zyskała potężny wpływ w galaktyce, a dynastia Cleonów traci swoją dominację. Pojawienie się groźnego Mule’a – dowódcy władającego zarówno armią, jak i umysłami – sprawia, że przyszłość całej galaktyki staje pod wielkim znakiem zapytania.

Jeśli szukasz serialu, który łączy filozoficzne pytania o przyszłość cywilizacji z dynamiczną akcją i wciągającą narracją, „Fundacja” będzie idealnym wyborem. Dwa pierwsze sezony są już dostępne na Apple TV+, więc to świetny czas, by je nadrobić i dołączyć do widzów, którzy w każdy piątek śledzą premierowe odcinki trzeciego sezonu.

