Tatiana Schlossberg nie żyje. „Przez całe życie starałam się być dobra”

Tatiana Schlossberg, dziennikarka i wnuczka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego, zmarła w wieku zaledwie 35 lat. Informację o jej śmierci przekazali bliscy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Fundację Biblioteki Johna F. Kennedy’ego.

Tatiana Schlossberg nie żyje

Doniesienia potwierdziły amerykańskie media, w tym agencja Associated Press. „Nasza ukochana Tatiana odeszła dziś rano. Na zawsze pozostanie w naszych sercach” — napisano w komunikacie rodziny. Bliscy nie ujawnili przyczyny śmierci ani miejsca, w którym doszło do tragedii.

Tatiana Schlossberg była córką Caroline Kennedy, jedynej żyjącej córki Johna F. Kennedy’ego, oraz Edwina Schlossberga. Zawodowo związana była z dziennikarstwem, koncentrując się na tematach środowiskowych i klimatycznych. Pracowała jako reporterka „The New York Times”, gdzie w dziale naukowym zajmowała się zmianami klimatu oraz ochroną środowiska.

W 2019 r. wydała książkę „Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have”, poświęconą wpływowi codziennych wyborów konsumenckich na planetę. Rok później publikacja została uhonorowana nagrodą Rachel Carson Environment Book Award, przyznawaną przez Society of Environmental Journalists.

Opisała swoją walkę z bezlitosną chorobą

W listopadzie 2025 r. Tatiana Schlossberg opublikowała w magazynie „The New Yorker” osobisty esej, w którym ujawniła, że zmaga się z nowotworem. Jak pisała, w maju 2024 r. zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę szpikową. Chorobę wykryto po narodzinach jej drugiego dziecka, gdy badania wykazały znacznie podwyższony poziom białych krwinek. Okazało się, że cierpi na rzadką odmianę białaczki, zazwyczaj występującą u osób starszych.

Tekst zatytułowany „A Battle With My Blood” („Walka z moją krwią”) był zapisem miesięcy intensywnego leczenia. Autorka opisywała liczne cykle chemioterapii, dwa przeszczepy komórek macierzystych oraz udział w badaniach klinicznych. W jednym z fragmentów wspominała rozmowę z lekarzem, który powiedział jej, że jest w stanie „utrzymać ją przy życiu może przez rok”.

„Przez całe życie starałam się być dobra”

W eseju Tatiana Schlossberg odniosła się również do wątków politycznych. Krytykowała decyzje wspierane przez Roberta F. Kennedy’ego Jr., kuzyna jej matki i sekretarza zdrowia w administracji USA. Zwracała uwagę, że ograniczanie finansowania badań, w tym nad technologią szczepionek mRNA, może zaszkodzić pacjentom onkologicznym takim jak ona. Wcześniej Caroline Kennedy apelowała do senatorów o odrzucenie jego kandydatury.

Autorka pisała także o lęku, że jej córka i syn mogą jej nie pamiętać, oraz o poczuciu niesprawiedliwości, że nie będzie mogła dalej żyć „wspaniałym życiem” u boku męża, George’a Morana. Wspominała, że choć jej rodzice oraz rodzeństwo, Rose i Jack, próbowali ukrywać przed nią swój ból, ona odczuwała go każdego dnia. „Przez całe życie starałam się być dobra – być dobrą uczennicą, siostrą i córką, chronić moją mamę i nigdy jej nie martwić ani nie złościć” – pisała w poruszającym wyznaniu.

Śmierć Tatiany Schlossberg kończy historię utalentowanej dziennikarki, która swoją pracą i osobistymi tekstami zwracała uwagę na problemy środowiska, zdrowia i odpowiedzialności politycznej, a jej głos był słyszalny daleko poza kręgiem jednej z najsłynniejszych rodzin w historii USA.

