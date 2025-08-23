Nowości na streamingach. Co z tego tygodnia warto nadrobić w weekend?

Mamy dla was jedenaście serialowo-filmowych propozycji z tego tygodnia. Wśród nich najwięcej nowości dostarczył oczywiście Netflix, jednak mamy dla was też kilka podpowiedzi z HBO Max, Apple TV+, TVP VOD, SkyShowtime czy Disney+. Niektóre klasyki zadebiutowały w nowym miejscu, inne to zupełne premiery, często wyczekiwane przez masę widzów. Są tutaj produkcje oparte na prawdziwych historiach, kryminały, thrillery i animacje. Sprawdźcie, co wpadnie wam w oko i cieszcie się ciekawymi i świeżymi seansami w ten weekend.

Rozpiska nowości na streamingach. W weekend można nadrobić premiery

„Rzeki przeznaczenia” (Netflix)



Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i spragniona zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek — ale ich drogi się przecinają.



„Wybór” (Netflix)



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?



„Pragnę tylko ciebie” (Netflix)



Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.



„Jussie Smollett: Winny czy niewinny?” (Netflix)



Wytwórnia RAW, mająca na swoim koncie produkcje „Odwal się od kotów” i „Oszust z Tindera”, przestawia szokujący dokument o rzekomo fałszywej historii, która, jak się okazuje, może być jednak prawdziwa. W filmie zobaczymy wypowiedzi policji, prawników, dziennikarzy i śledczych, którzy twierdzą, że odkryli nowe dowody związane ze sprawą. Na podstawie tych wywiadów widzowie sami będą mogli podjąć decyzję:Jussie Smollett: Winny czy niewinny?



„Long Story Short” (Netflix)



Animowany serial komediowy twórcy „BoJacka Horsemana”. Będziemy w nim śledzić losy rodzeństwa Schwooperów od dzieciństwa po dorosłość, by następnie znów cofnąć się w przeszłość, poznając przy tym ich sukcesy, rozczarowania, radości i kompromisy.



„Materialiści” (Apple TV+)



Lucy jest przebojową swatką z Nowego Yorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania (Pedro Pascal, serial „The Last of Us”, „Gladiator II”), ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak (Chris Evans, seria „Avengers”, „Kapitan Ameryka”) ponownie ją zauroczy.



„Powrót do Epipo” (HBO Max)



Pod koniec lat 80. wielu nastoletnich Węgrów marzyło o wyjeździe na pewien niezwykły obóz letni. Podczas trwającego trzy tygodnie turnusu, nastoletni chłopcy i dziewczęta zostawiali za sobą realia ostatnich dni ustroju socjalistycznego i wkraczali w baśniowy świat krainy Epipo – miejsca, gdzie działa się magia, dzieci odgrywały różne role i wymyślały swój własny język. Charyzmatyczny kierownik obozu potrafił oczarować dzieci, jednak oprócz niewinnych gier na terenie obozu systematycznie dochodziło też do upokarzania i nadużyć, co skrzętnie przez lata ukrywano.



„Riviera” (SkyShowtime)



Spokojne życie Georginy kończy się wraz z tajemniczą śmiercią jej męża w wyniku wybuchu na jachcie. Kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Sprawa Amandy Knox” (Disney+)



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„Mr. & Mrs. Murder” (Disney+)



Idealne życie czwórki przyjaciół rozpada się, gdy jedno z nich znika na polowaniu. Po prawie 20 latach prawda wychodzi na jaw, niosąc za sobą druzgocące konsekwencje.



„Upadek” (TVP VOD)



Serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.Czytaj też:

