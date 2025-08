QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki! Pokonasz znajomych?

Są takie wieczorynki, które na zawsze zostaną nam w pamięci. Czekaliśmy na nie i były ostatnią rozrywką przez tym, jak po prostu trzeba było iść spać. Teraz macie szanse sprawdzić, jak dobrze pamiętacie te perełki sprzed lat. Zachęcamy was, abyście razem ze znajomymi zmierzyli się w wyzwaniu rozpoznawania kadru z kultowych wieczorynek. Kto z was będzie miał więcej punktów i może się nazywać mistrzem? Sprawdźcie swoją pamięć, poczujcie nostalgię za minionym czasem i wróćcie na chwilkę do dzieciństwa! Gotowi? Do dzieła!

