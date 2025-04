Piekielnie trudny QUIZ dla wymiataczy! Rozpoznaj bajkę z PRL-u!

Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek – to dopiero początek. W naszym quizie nie ma miejsca na banały – przygotowaliśmy pytania, które sprawdzą, czy potrafisz rozpoznać bajkę po jednym kadrze.

Ten quiz to nie tylko zabawa – to powrót do czasów, gdy bajki były inne: mniej krzykliwe, bardziej spokojne, ale pełne uroku, ciepła i mądrych przesłań. Dziś może wydają się proste, ale ich magia działa do dziś – wystarczy jedno spojrzenie, jeden dźwięk, żeby znów poczuć się jak dziecko.

Rozwiąż nasz trudny quiz i sprawdź, czy masz tytuł eksperta od bajek PRL-u! A potem… podrzuć go znajomym. Niech też spróbują swoich sił – i przekonają się, kto naprawdę rządzi w świecie animacji sprzed lat.

Kultowe bajki PRL-u już są za darmo na TVP VOD! Teraz poznać je mogą nasze dzieci

