Kultowe bajki PRL-u już są za darmo na TVP VOD! Teraz poznać je mogą nasze dzieci

W serwisie TVP VOD od niedawna znajdziecie kolekcję „Retro kraina”, w której znalazły się takie produkcje jak „Olimpiada Bolka i Lolka”, „Dziwne przygody Koziołka Matołka” oraz „Miś Uszatek”, który w styczniu 2025 roku obchodził 50. rocznicę powstania. Ostatni tytuł okazał się nawet hitem platformy, w szybkim tempie osiągając dziesięciokrotnie wyższą oglądalność niż inne treści serwisu z kategorii dziecięcej.

Teraz serwis poszerzył kolekcję o kolejne kultowe polskie bajki. Oto lista tytułów, które wasze dzieci i wnuki, mogą za darmo obejrzeć w serwisie.

Kultowe polskie bajki za darmo w TVP VOD

„Pomysłowy wnuczek” jest kontynuacją serii „Pomysłowy Dobromir”. Scenariusz wszystkich odcinków napisał Adam Słodowy – legendarny prowadzący kultowy program „Zrób to sam”.

Dobromir znów wpada na znakomite pomysły, dzięki którym pomaga nie tylko swojemu dziadkowi, ale także sąsiadom. Konstruuje m.in. pojazd śnieżny, rower wodny, wiatrową prądnicę elektryczną, regał na domową biblioteczkę. Towarzyszy mu i pomaga mądry szpaczek, który na koniec każdej udanej pracy gwiżdże z podziwu. Oglądający bajkę młodzi widzowie zupełnie przy okazji i bezboleśnie uczą się zasad mechaniki czy fizyki, które w lekki sposób przedstawia animacja.

„Proszę słonia” opowiada historię Pinia – małego chłopca, któremu troskliwa mama codziennie wręcza witaminy do połykania. Dzięki nim ma być duży i silny.

Tymczasem zamiast do buzi chłopca witaminy trafiają do trąby porcelanowego słonika Dominika, a on rośnie, rośnie i rośnie, aż osiąga rozmiary prawdziwego słonia. Ta sytuacja jest przyczyną radości i kłopotów Pinia, który serdecznie zaprzyjaźnia się z porcelanowym olbrzymem.

„Wędrówki Pyzy” to serial wyjątkowy, ponieważ można go nazwać ludowym.

Pierwszy odcinek zaczyna się w drewnianej łowickiej chacie, gdzie gospodyni w pasiastej spódnicy przygotowuje dla dzieci pyzy. W trakcie pracy jedna z kluseczek ucieka jej z łyżki („Matulu, matulu, ta pyza ma oczy! Ja pyzę na łyzę, a ona jak skoczy!”).

„Fortele Jonatana Koota” przedstawia perypetie kota Jonatana. Kota nie byle jakiego, bo kapitana rezerwy 17 Kompanii Kocich Komandosów Nocnych.

Do spółki z dzięciołem Erykiem Kowalikiem (siły powietrzne) i żółwiem Bikim Chelonidesem (wsparcie wodne) powołuje Eskadrę Jonatana, która ma walczyć z fabryką zatruwającą rzekę oraz z nieuczciwymi drwalami ścinającymi drzewa bez pozwolenia. To pierwszy polski serial ekologiczny. Pojawił się w latach 1980-1981 – wtedy wyprzedzał swoją epokę, a dziś wciąż jest aktualny.

„Piesek Dali” to bajka o szarym szczeniaczku o imieniu Dali, który mieszka w starej beczce na łące.

Jest bardzo uprzejmy i dobrze wychowany. Kocha przyrodę, a szczególnie kwiaty, którym codziennie poświęca dużo uwagi. Zaprzyjaźnia się także z innymi mieszkańcami łąki – zwierzątkami i owadami. Nie lubi świata kamieni i przedmiotów z żelaza – promuje więc zachowania ekologiczne, podobnie jak eskadra Jonatana Koota.

„Tajemnice wiklinowej zatoki” to kolejna opowieść w stylu ekologicznym. Jej bohaterem jest piżmak Serafin, mieszkaniec tytułowej zatoki.

A piżmaki to niezwykle wrażliwe zwierzęta, mogą żyć tylko w bardzo czystej wodzie. Serafin właśnie opuścił rodzinne gniazdo i rozpoczął samodzielne życie. Ciągle wpada w tarapaty, bo brak mu doświadczenia. Na szczęście pomagają mu przyjaciele – Ogryzek i Archibald.

