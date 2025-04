Obsada serialu „Harry Potter” ogłoszona! Kto zagra kogo?

Do obsady nowej produkcji z uniwersum Harry’ego Pottera dołączy zdobywca sześciu nagród Emmy, dwóch nagród Tony oraz nominowany do nagrody Bafta i do Oscara – John Lithgow jako Albus Dumbledore. W roli Minervy McGonagall zobaczymy laureatkę nagrody Tony i Złotego Globu – Janet McTeer. Nominowany do nagrody Bafta Paapa Essiedu wcieli się w postać Severusa Snape’a. Jako Rubeusa Hagrida zobaczymy Nicka Frosta. W serialu zagrają także Luke Thallon (Quirinus Quirrell) i pięciokrotny zdobywca nagrody BAFTA Paul Whitehouse jako Argus Filch.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że do obsady naszego serialu dołączyli John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon oraz Paul Whitehouse, którzy zagrają role Dumbledora, McGonagall, Snape’a, Hagrida, Quirrella i Filcha – powiedziała Francesca Gardiner, showrunnerka i producentka wykonawcza.

– Mamy na pokładzie niesamowite talenty i już nie możemy się doczekać jak aktorzy tchną nowe życie w uwielbiane przez widzów postaci – dodał Mark Mylod, reżyser wielu odcinków i producent wykonawczy serii.

Serial „Harry Potter” nadchodzi! Co wiemy?

Serial „Harry Potter” będzie wierną adaptacją ukochanych przez widzów książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, która została jednocześnie producentką wykonawczą serii. Nowa produkcja z fantastyczną obsadą ma za zadanie wprowadzić w świat Harry’ego Pottera kolejne pokolenie fanów. Każdy sezon będzie bogaty w szczegóły z magicznego świata i w odmieniony sposób pokaże niesamowite przygody uwielbianych na całym świecie bohaterów.

Produkcja zadebiutuje na platformie Max, także w krajach takich jak: Turcja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy, które dopiero wprowadzą serwis na swoich rynkach.

Twórczynią i producentką wykonawczą serialu jest Francesca Gardiner. Producentem wykonawczym i reżyserem wielu odcinków jest Mark Mylod we współpracy z Brontë Film, TV oraz Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi serii są także: J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts z ramienia Brontë Film oraz David Heyman – Heyday Films.

