8 hitów na Netflix i 6 perełek na Netflix. Nowości na weekend

Weekend za pasem, a ty szukasz czegoś naprawdę dobrego do obejrzenia? Spokojnie – mamy coś dla każdego! Wśród nowości na Netfliksie i Max pojawiło się kilka prawdziwych hitów, które podbijają rankingi popularności, ale też kilka mniej znanych perełek, które warto odkryć, zanim zrobi się o nich głośno. Jeśli chcesz dobrze wykorzystać wolny czas i zanurzyć się w świetne historie, zobacz nasze zestawienie 8 hitów i 6 ukrytych skarbów. Czas na popcorn – i play!

Co nowego warto obejrzeć w weekend na Netflix i Max?

„Ojcowska misja” (film na Netflix)



Gallo, producent telewizyjny, przeżywa bolesną stratę i jego życie nagle się zmienia. Aby dochować danej obietnicy, wyrusza w pełną emocji i humoru podróż, w której towarzyszą mu jego syn, Benito, oraz przyjaciółka rodziny, Diana. Podczas trasy odwiedzają ludzi, którzy kiedyś byli dla nich ważni, a Gallo i Benito odkrywają też prawdę o sobie i zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, że mają siebie.



„Na północ od północy” (serial na Netflix)



Młoda Inuitka chce zacząć życie od nowa po spontanicznym — i bardzo publicznym — zakończeniu swojego małżeństwa. Nie jest to jednak łatwe, kiedy mieszka się w małym arktycznym miasteczku, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą.



„Czarne lustro”, 7. sezon (serial na Netflix)



Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera powróci w 2025 roku. Przygotowano sześć nowych odcinków, w tym sequel przygodowego science fiction „USS Callister”.



„Śnieżna ekipa z tropików” (film na Netflix)



Ekipa krewkich nastolatków, którzy popadli w konflikt z prawem, pokonuje trudności losu pod wodzą realizującej ukryty cel przebiegłej nauczycielki, aby wygrać organizowany w Japonii konkurs rzeźby śnieżnej.



„Ogrodnik” (serial na Netflix)



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.



„Meet the Khumalos” (serial na Netflix)

Dwie matki – kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki – rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa.





„Lot” (film na Netflix)



Whip Whitaker (Denzel Washington) jest doświadczonym pilotem. Podczas jednego z rejsów okazuje się, że pilotowany przez niego samolot pasażerski jest niesprawny. Mimo to Whitakerowi udaje się szczęśliwie sprowadzić maszynę na ziemię. Jak w przypadku każdego lądowania awaryjnego, także tym razem rozpoczyna się rutynowe śledztwo. W jego wyniku na światło dzienne wychodzą różne tajemnice. Co tak naprawdę zdarzyło się na pokładzie samolotu? Czy Whitaker jest bohaterem, czy raczej winnym zagrożenia? Pełna niezwykłego napięcia historia pilota, który dokonuje bohaterskiego czynu, a jednocześnie ukrywa ciemne tajemnice i walczy z własnymi demonami.



„Kolor purpury” (film na Netflix)



Celie. Sofia. Nettie. Shug. Niezapomniane postaci wyróżnionej Nagrodą Pulitzera powieści Alice Walker zachwycają na ekranie w tej wzniosłej kinowej adaptacji wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga. Jest to historia Celie (Whoopi Goldberg w swoim filmowym debiucie) - dziewczyny szukającej spełnienia w zagubionym świecie, w którym miłość triumfuje nad okrucieństwem, a radość przyćmiewa ból.



„Opowieść podręcznej”, sezon 4. (serial na Max)



W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci.



„Co się stało, Brittany Murphy?” (serial dokumentalny na Max)



Dwuczęściowy serial dokumentalny przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.



„Hacks”, sezon 4. (serial na Max)



Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę.



„Elizjum” (film na Max)



Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.



„Lepiej później niż wcale” (film na Max)



Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.



„Ósemka ze sternikiem” (film na Max)



Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.Czytaj też:

