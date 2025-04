Przypominamy – dziś nowa odsłona polskiego serialu! Thriller przyciąga tłumy

„Porządny człowiek” to od czasu premiery najpopularniejszy serial w Polsce na Max. Podnosi temat rewizji własnych marzeń, jest też refleksją nad sensem życia i poszukiwaniem prawdziwego szczęścia, bez tworzenia jego fałszywej fasady. Thriller psychologiczny liczył będzie w sumie sześć odcinków, a od dziś oglądać możemy jego kolejną odsłonę. Max zachęca do seansu, publikując opis epizodu.

Nowa odsłona serialu „Porządny człowiek”. Co w odcinku?

Paweł, ku swemu zaskoczeniu, nawiązuje więź z Arkiem. To kontrastuje z jego coraz bardziej napiętymi relacjami z synem. Gdy odkrywa, że Jasiek sprzedaje w szkole narkotyki, jest zszokowany. Zaczyna się zastanawiać czy faktycznie zna swoje dziecko.

Anna, zaniepokojona działaniami Pawła, podejmuje ryzykowną decyzję i odwiedza kancelarię prawną Kamili, by zaproponować układ. Tam okazuje się, że jej mąż zdążył już odwiedzić prawniczkę. Równocześnie dowiaduje o rzekomym romansie Pawła.

Paweł zapomina o urodzinach Jaśka. Ich relacje stają się coraz bardziej napięte… Anna, z kolei, czuje się zdradzona i oszukana przez męża.

Tymczasem w szpitalu, Paweł odbywa kolejną rozmowę z ordynatorem. Okazuje się, że jego szanse na wymarzone stanowisko ciągle maleją.

Natomiast Kamila, zaniepokojona zniknięciem Arka, postanawia pojechać do swojego byłego męża, by sprawdzić, czy chłopak tam przebywa. Paweł jest przerażony tą perspektywą.

Czwarty odcinek serialu „Porządny człowiek” jest dostępny od dziś, 11 kwietnia, w serwisie Max.

„Porządny człowiek”. O czym jest nowy polski serial – thriller na Max?

Paweł – główny bohater serialu – to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?

W roli tytułowej występuje Krzysztof Czeczot, a na ekranie partnerują mu między innymi: Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.

Czytaj też:

Od dziś na Netflix nowy miniserial! Powtórzy sukces „Dojrzewania”? To tylko 6 odcinków!Czytaj też:

TVP „odpala” nowy kanał. Będzie na nim emitowany tylko JEDEN serial!