Od dziś na Netflix nowy miniserial! Powtórzy sukces „Dojrzewania”? To tylko 6 odcinków!

Na Netflix obejrzycie dziś dwie nowe propozycje – pierwsza z nich to miniserial i thriller prosto z Hiszpanii. W głównej roli pojawi się Alvaro Rico, znany widzom już bardzo dobrze z serialu "Szkoła dla elity" czy "Alby". Dla fanów nieco lżejszych klimatów znajdzie się z kolei nowa serialowa komedia o sąsiedzkiej wojnie dwóch matek – niegdyś najlepszych przyjaciółek.

Max z kolei serwuje kolejny sezon uwielbianej przez widzów komediowej produkcji z Jean Smart i Hannah Einbinder w głównych rolach. Duet od 2021 roku przyciąga na platformę tłumy, a o jego powodzeniu świadczą choćby recenzje – od widzów tytuł ma notę 7,4/10, a od krytyków 7/10. Jeżeli szukacie czegoś lekkiego, ale nie głupiego – koniecznie dajcie temu szansę! Oprócz tego w piątek 11 kwietnia Max serwuje aż 8 nowych filmów, w tym głośne kino akcji z Mattem Damonem i Jodie Foster w głównych rolach. Znajdzie się też coś dla fanów dobrych komedii, thrillerów i horrorów.

Przejrzyjcie piątkową listę nowości i poszukajcie czegoś dla siebie!

Piątkowe nowości na Netflix i Max. Te tytuły przyciągną Polaków

„Ogrodnik” (Netflix)



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.



„Meet the Khumalos” (Netflix)



Dwie matki – kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki – rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa.



„Hacks”, sezon 4. (Max)



Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę.



„Szczęśliwy dzień” (Max)



Trzech nastoletnich przyjaciół utknęło w obozie dla uchodźców na mroźnej północy Norwegii. Wymyślają plan ucieczki, ale jeden z nich się zakochuje.



„Elizjum” (Max)



Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.



„Lepiej później niż wcale” (Max)



Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.



„Mrok lasu” (Max)



Młody mężczyzna walczy o życie, gdy ojciec jego zmarłego przyjaciela obwinia go za śmierć syna i szuka zemsty.



„Ósemka ze sternikiem” (Max)



Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.



„Magia uczuć” (Max)



Alexandria, dziecko dochodzące do siebie po złamaniu ręki, spotyka w szpitalu Roya Walkera, rannego kaskadera filmowego.



„Małpiarnia” (Max)



Odnoszący niegdyś sukcesy powieściopisarz próbuje ożywić swoją gasnącą karierę, zatrudniając lekkomyślną aktorkę.



„Porzucić noc” (Max)



Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.Czytaj też:

