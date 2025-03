Marcin Najman zagrał w popularnym serialu! Zwróćcie uwagę na kurtkę

45-letni Marcin Najman to polski pięściarz, kick-bokser, freak fighter, promotor boksu i showman. Głośno stało się o nim po tym, jak wystąpił w programie „Big Brother 5”. Później medialny był jego spór z Przemysławem Saletą, z którym wcześniej się przyjaźnił. Najman wymieniał też w 2020 roku uszczypliwości w sieci z Krzysztofem Stanowskim, a w programie „Hejt Park” doszło między nimi do awantury, w trakcie której sportowiec oblał dziennikarza wodą. W efekcie wielu twitterowych dyskusji Najman chciał się pojedynkować z Stanowskim, jednak ten blefował wzywając go do walki. Ostatecznie panowie pogodzili się, występując wspólnie podczas 29. Finału WOŚP. W 2020 roku media obiegły zdjęcia i nagrania Najmana, który chciał „spełnić obywatelski obowiązek i bronić Kościoła” na Jasnej Górze. Jego słowa „ludzie, przecież tu nikogo nie ma” przeszły do historii polskiego internetu.

Marcin Najman pojawi się w popularnym serialu telewizyjnym

W nowych odcinkach serialu „Policjantki i policjanci” Marcin Najman wcielił się w rolę kulturysty i byłego zawodnika MMA, który przypadkiem wciągnięty zostaje w kryminalną rozgrywkę. Waldek, bo tak nazywa się grana przez niego postać, kończy trening na siłowni, gdy pojawiają się tam uzbrojeni przestępcy, zajmujący się wymuszaniem haraczy.

Kiedy bandyci chcą zaatakować właściciela, Waldek błyskawicznie reaguje, udaremniając napad i próbę pobicia, a do tego obezwładniając jednego z nich do czasu przybycia policji. Dzięki temu policjanci z wezwanego patrolu, sierżant Daria Włodarczyk (Magdalena Kocoń) i posterunkowy Bartosz Sołtys (Miłosz Błach), mogą od razu aresztować sprawcę, a co więcej, spostrzeżenia Waldka pozwalają im dotrzeć do drugiego napastnika, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Obaj przestępcy są jednak tylko płotkami, pracującymi dla niebezpiecznego gangstera, który terroryzuje właścicieli siłowni i bezwzględnie rozprawia się z każdym, kto odważy się psuć mu jego nielegalne interesy. Waldek, dzięki swoim znajomościom w kręgach byłych zawodników MMA, dowiaduje się, jak wpaść na trop szefa siatki i postanawia na własną sprawdzić pozyskane informacje, przez co znajduje się w śmiertelnym zagrożeniu.

Emisja odcinka 1263. serialu „Policjantki i policjanci” z Marcinem Najmanem już w środę 4 kwietnia o godz. 19:00.

