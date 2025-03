Seans na Dzień Kobiet. Oto filmy i seriale, które dodają skrzydeł!

Niezależnie od tego, czy wolisz lekkie komedie romantyczne, wzruszające dramaty, inspirujące historie silnych kobiet czy emocjonujące thrillery, istnieje mnóstwo produkcji, które doskonale wpisują się w klimat tego wyjątkowego dnia.

Filmy i seriale skierowane do kobiet to nie tylko historie o miłości czy przyjaźni, ale także opowieści o determinacji, niezależności i walce o swoje marzenia. Wiele z nich pokazuje silne, charyzmatyczne bohaterki, które inspirują i udowadniają, że kobieca siła ma wiele twarzy. Niezależnie od tego, czy jesteś fanką klasyki, czy szukasz czegoś nowego, wybór jest ogromny.

Jeśli w Dzień Kobiet masz ochotę na lekki, pełen humoru film, świetnie sprawdzą się komedie romantyczne, które poprawiają nastrój i pozwalają na chwilę oderwać się od codziennych spraw. Z kolei dla tych, które wolą bardziej emocjonujące historie, doskonałym wyborem będą dramaty i biografie o wyjątkowych kobietach, które odważyły się sięgnąć po więcej i zmienić świat na swoich zasadach. Dla miłośniczek seriali idealne będą produkcje z mocnymi kobiecymi bohaterkami, które łączą intrygującą fabułę z doskonałą obsadą i wciągającą akcją.

Najlepsze filmy i seriale na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to idealny moment, by pozwolić sobie na chwilę relaksu i cieszyć się historiami, które inspirują, bawią i wzruszają. Oto lista najlepszych filmów i seriali, które warto obejrzeć w ten wyjątkowy dzień – niezależnie od tego, czy spędzasz go w samotności, z przyjaciółkami czy w gronie najbliższych.

„Dziewczyny”



Serial opowiada o szalonym życiu mieszkających w Nowym Jorku dwudziestokilkuletnich dziewczynach. Dwa lata po skończeniu college'u, 24-letnia Hannah traci grunt pod nogami, kiedy jej rodzice oświadczają, że nie będą jej dłużej utrzymywać. Duże zmiany czekają także jej koleżanki, które nieoczekiwanie stają przed ważnymi, życiowymi wyborami.



„Gotowe na wszystko”



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Firefly Lane”



Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni?



„Wspaniała pani Maisel”



Rok 1958, Nowy Jork. Życie Midge Maisel układa się świetnie - mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego się nadaje. Przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim poza nią samą wydaje się niebywała.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Plotkara”



Spójrz na ostatni wpis najgłośniejszej bloggerki Manhattanu, Plotkary. Opisuje ona wszystkie nowinki dotyczące elity nastolatków poczynając od zwykłych wydarzeń szkolnych, a kończąc na najbardziej odlotowych, dekadenckich imprezach. Oprócz najnowszych plotek dotyczących wybuchowej przyjaźni Sereny i Blair, rozkwitającego romansu Dana i Sereny, bajkowego związku Nate'a i Blair (czyżby?), eskapad Chucka i wkroczenia Jenny do olśniewającego towarzystwa, jest wiele innych tropów do podjęcia!



„Wielkie kłamstewka”



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



„Grace and Frankie”



Grace (Jane Fonda), emerytowana kosmetyczka i Frankie (Lily Tomlin) - nauczycielka sztuki wiodą spokojne życie u boku swoich mężów - wpływowych prawników. Wszystko ulega zmianie, gdy odkrywają, że ich partnerzy są w sobie zakochani i postanawiają opuścić swoje żony. Kobiety, mimo że za sobą nigdy nie przepadały, wspierają się wzajemnie i pomagają w odnalezieniu w nowej sytuacji.



„Biały Lotos”



Do hotelu Biały Lotos przyjeżdża nowa tura urlopowiczów. Jego dyrektor Armond (Murray Bartlett) próbuje uspokoić Shane’a (Jake Lacy), gościa który ma irracjonalne oczekiwania i podróżuje w towarzystwie nowej, bezproblemowej żony Rachel (Alexandra Daddario). Managerka spa Belinda (Natasha Rothwell), pociesza pogrążoną w żałobie Tanyę (Jennifer Coolidge). W tym samym czasie Nicole (Connie Britton) oświadcza swojemu mężowi Markowi (Steve Zahn), że zamiast rozmyślać o swojej diagnozie powinien spędzać czas w towarzystwie syna. Nastoletniego Quinna (Fred Hechinger) ignoruje starsza siostra Olivia (Sydney Sweeney) i jej przyjaciółka Paula (Brittany O’Grady).



„Lady Bird”



Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze.



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Czego pragną kobiety”



Nick Marshall jest typowym kobieciarzem. Pewnego dnia ulega wypadkowi, po którym słyszy myśli kobiet.



„Zmowa pierwszych żon”



Trzy przyjaciółki spotykają się po latach podczas pogrzebu koleżanki, która popełniła samobójstwo z powodu zdrady męża. Gdy wychodzi na jaw, że one także zostały porzucone przez współmałżonków, planują zemstę.



„Żony ze Stepford”



Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.



„Seks w wielkim mieście”



Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają.



„Seks w wielkim mieście” (seria filmowa)



Carrie planuje ślub z Mr Bigiem. Mężczyzna w ostatniej chwili tchórzy i nie pojawia się przed ołtarzem.



„Bridget Jones” (seria filmowa)



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.Czytaj też:

20 najpopularniejszych teraz seriali na świecie według IMDbCzytaj też:

TOP 10 seriali teraz na Netflix. Polacy mają nową obsesję