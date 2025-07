Magdalena Ogórek i bracia Karnowscy z orderami prezydenta. „Śmiech na sali”

We wtorek w Pałacu Prezydenckim wręczono wysokie odznaczenia państwowe. Wśród uhonorowanych znaleźli się znani prawicowi publicyści – Magdalena Ogórek oraz bracia Jacek i Michał Karnowscy. Wiele osób jest nie tylko zaskoczonych, ale wręcz oburzonych decyzją prezydenta Andrzeja Dudy. „Śmiech na sali” – komentują w sieci internauci.

Bracia Karnowscy nagrodzeni za „działalność z pożytkiem dla kraju”

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył sekretarz stanu Andrzej Dera. Bracia Karnowscy otrzymali Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a Magdalena Ogórek – Złoty Krzyż Zasługi. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano Karnowskim „za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej, za zasługi dla wolnej Polski”.

Michał i Jacek Karnowscy od lat są czołowymi postaciami medialnego środowiska prawicy. Współtworzą grupę Fratria, wydającą tygodnik „Sieci” i portal wPolityce.pl, a także telewizję naziemną wPolsce24. To właśnie na antenie tej ostatniej stacji Michał Karnowski skomentował przyznanie odznaczenia. „Dla każdego, kto jest w Polsce dziennikarzem propolskim, patriotycznym, to jest także jakiś element satysfakcji, bo przecież my się mierzymy ze strasznym hejtem, zorganizowanym, często inspirowanym i opłacanym z zewnątrz” – powiedział.

Magdalena Ogórek: To ukoronowanie moich starań

Magdalena Ogórek, była kandydatka na prezydenta RP, obecnie związana z kanałem wPolsce24, została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi. W uzasadnieniu wskazano „zasługi w działalności społecznej” oraz „wkład w zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego”.

"To jest nieprawdopodobnie ważny dla mnie dzień. Jestem wzruszona i zaszczycona, ponieważ dla mnie jest to ukoronowanie wszystkich moich starań związanych z restytucją polskich dóbr kultury" – powiedziała Ogórek na antenie wPolsce24. – "Czuję się ogromnie wyróżniona, że pan prezydent zwrócił uwagę na te dokonania” – dodała.

Ogórek jest założycielką Polish Lost Art Foundation, która prowadzi projekt muzeum utraconych dzieł sztuki na Dolnym Śląsku. W 2023 i 2024 roku fundacja otrzymała darowizny z funduszy powiązanych z państwem – w sumie 1,7 mln zł. W przeszłości była związana m.in. z TVP, TVN24 BiS i „Rzeczpospolitą”. W 2023 roku została prawomocnie skazana, wraz z Rafałem Ziemkiewiczem, za zniesławienie Elżbiety Podleśnej. Oboje zostali ułaskawieni przez prezydenta Dudę pod koniec tego samego roku.

„Skandal! Za co niby?!” Internauci oburzeni

Choć podczas wtorkowej uroczystości uhonorowano kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, to właśnie odznaczenia dla Ogórek i Karnowskich wzbudziły największe emocje i podzieliła internautów. Fani prawicowych dziennikarzy spieszą z gratulacjami – „Serdeczne gratulacje, w pełni zasłużone odznaczenie” – piszą w komentarzach pod informacją o wręczeniu odznaczeń.

Inni nie kryją jednak swojego wielkiego zaskoczenia i oburzenia. „To są jakieś jaja! Krzyż zasługi? A jakie to zasługi?”, „To się w głowie nie mieści! Taka degradacja tego odznaczenia! Wstyd! Żeby osoba tak agresywna, nierzetelna, niebędąca nośnikiem ani ucieleśnieniem żadnych głębszych wartości dostała takie odznaczenie”, „Strasznie zdewaluował Duda znaczenie tych orderów poprzez nadawanie ich przede wszystkim swoim”, „Skandal! Za co niby?! Ośmieszanie powagi państwa polskiego!” – grzmią w komentarzach w mediach społecznościowych.

