Polski serial hitem na Max. W końcu kolejna część na platformie!

„Przesmyk” to thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej.

Lenie Górze, która gra w serialu główną rolę, na ekranie towarzyszą: Karol Pocheć, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka, Ewelina Starejki, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska, Piotr Żurawski, Lidia Sadowa, Antek Sztaba, Artur Paczesny, Piotr Pacek, Mirosław Zbrojewicz, Alona Szostak, Michał Sikorski, Magdalena Walach, Andrew Zhuravsky, Dmytro Malkov, Irmina Liszkowska, Jan Englert, Zbigniew Stryj, Dariusz Chojnacki, Oleg Garbuz, Oleh Kiryliv, Sergei Abolomov i Svyatoslav Suprunov.

Co wydarzy się w drugim odcinku „Przesmyk”?

Ewa obejmuje stanowisko po tragicznie zmarłej konsul Niedźwieckiej. Wraz z nią, pracę w mińskiej ambasadzie RP rozpoczyna konsul Olaf Klemensiewicz. Ewa spotyka się z chłodnym przyjęciem ze strony Heleny Jankulowskiej, szefowej ds. bezpieczeństwa, która powątpiewa w doświadczenie Ewy i poddaje ją wnikliwej kontroli oraz narzuca rygorystyczne zasady.

Jan Drawicz nagrywa dramatyczną pożegnalną wiadomość do swojej żony i nienarodzonej córki. Wiadomość jest aktem jego desperacji i poświęcenia.

W Kaliningradzie odbywa się pogrzeb syna Tamary, inżynierki jądrowej. Tamara udaje, że uwierzyła w wersję o samobójstwie. W rzeczywistości jednak, zamierza sama wytropić osoby odpowiedzialne za śmierć Aleksieja.

Początek pracy w ambasadzie zbiega się z imprezą zorganizowaną na cześć uwolnionego z białoruskiej kolonii karnej Jana Drawicza. Podczas uroczystości uwagę Ewy zwraca pełne niepokoju zachowanie ciężarnej żony Drawicza, Marii. Ewa chcąc się do niej zbliżyć, ofiaruje pomoc. W drodze do domu Drawiczów mijają hotel Toledo, przed którym toczą się przygotowania do wizyty jakichś ważnych oficjeli.

