Znamy wszystkich uczestników „Tańca z Gwiazdami”. Będziecie zaskoczeni

Jesień zapowiada się gorąco, między innymi za sprawą nowej, 17. już edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, która wystartuje we wrześniu. W tym sezonie emocji na pewno nie zabraknie, bo show będzie mieć charakter jubileuszowy – w 2025 roku polska wersja formatu będzie świętować 20-lecie obecności na ekranie.

Kto wystąpi w 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”? Zaskakujące zestawienie

Telewizja Polsat właśnie ogłosiła nazwiska niemal wszystkich gwiazd i tancerzy, którzy zmierzą się ze sobą na parkiecie. Lista w tym roku jest naprawdę mocno zróżnicowana, od projektantki mody i mistrzyni olimpijskiej, po popularnych aktorów i sieciowych influencerów.

W tym sezonie na parkiecie swych sił spróbują: Ewa Minge, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek, w której kreacjach prezentowały się publicznie takie osobowości jak m.in. Paris Hilton, La Toya Jackson, czy Ivana Trump, Katarzyna Zillmann, wioślarka i medalistka olimpijska, mistrzyni świata i Europy w czwórce podwójnej, Lanberry, wokalistka znaną z przebojów takich jak „Piątek” czy „Plan awaryjny”, Aleksander Sikora, prezenter Polsatu, influencer i przedsiębiorca Mikołaj Bagiński, oraz aktorzy: Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel i Marcin Rogacewicz.

Tancerze też gotowi do rywalizacji

Show nie byłoby kompletne bez profesjonalnych partnerów i partnerek tanecznych. Produkcja potwierdziła udział takich nazwisk jak: Kamil Kuroczko, Albert Kosiński, Agnieszka Kaczorowska, Piotr Musiałkowski, Michał Kassin, Julia Suryś, Magdalena Tarnowska, Izabela Skierska, oraz Daria Syta.

Jak dotąd nie podano, kto z kim zatańczy w duecie, by powalczyć walkę o uznanie jurorów, sympatię widzów i prestiżową Kryształową Kulę.

