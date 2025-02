Powraca największy serialowy hit ostatnich lat. W Polsce bił rekordy

Serial HBO Original „The Last of Us” zadebiutował na platformie 16 stycznia 2023 roku i szybko znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych pozycji programych na platformie. Serial nagrodzonego Emmy twórcy „Czarnobyla” Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za „Rodem smoka”, już po pierwszym tygodniu od premiery.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Co w 2. sezonie serialu „The Last of Us”?

Akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Elli, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu „The Last of Us” zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tat Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

Nowi aktorzy w 2. sezonie „The Last of Us”. Wiemy, kogo zagrają

W styczniu 2024 roku Max ogłosiło, że do obsady 2. sezonu dołączyła Kaitlyn Dever, aktorka znana z „Lekomanii” i „Niewiarygodne”. Wcieli się w rolę Abby, wykwalifikowanej żołnierki, której czarno – białe widzenie świata zostanie poddane prawdziwej próbie. „Wszystko może się zmienić, kiedy chcesz pomścić tych, których kiedyś kochałeś” – czytamy w komunikacie HBO Max.

Z kolei już kilka dni później HBO podało informację o kolejnych nowych twarzach w obsadzie 2. odsłony serialu. Do ekipy dołącza Young Mazino oraz Isabela Merced. Aktor zagra Jessego, który jako filar społeczności stawia swoje potrzeby na ostatnim miejscu. Czasem ogromnym kosztem…

– Young to aktor, na którego patrzysz i od razu wiesz, że jest idealny do wybranej roli. Jesteśmy szczęściarzami, że dołączył do nas i nie możemy się doczekać, kiedy widzowie zobaczą jak Young błyszczy w naszym serialu – powiedzieli Craig Mazin i Neil Druckmann.

Isabela Merced wystąpi z w roli Diny, żyjącej według własnych przekonań wolnej duszy, której oddanie i lojalność wobec Ellie zostaną poddane prawdziwej próbie.

– Dina jest jednocześnie ciepłą, genialną, dziką, zabawną i niebezpieczną postacią. Widzowie pokochają ją od razu. Trudno jest znaleźć odtwórczynię tak złożonej roli, chyba, że od razu trafisz na Isabelę Merced. Jesteśmy bardzo dumni, że dołączyła do naszej rodziny – podkreślili scenarzyści i reżyserzy serialu „The Last of Us”.

