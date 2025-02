Netflix kasuje hity! Za kilka dni te tytuły wylądują w koszu

Każdego miesiąca Netflix aktualizuje swoją ofertę, dodając nowe produkcje, ale również usuwając te, których licencje dobiegają końca. Wśród tytułów zaplanowanych do usunięcia na luty znajdują się zarówno klasyki, jak i nowości, które zyskały popularność wśród widzów na całym świecie. Zmiany w katalogu mogą wynikać z zakończenia umów licencyjnych lub decyzji strategicznych, mających na celu wprowadzenie nowych treści. Dla wielu osób zniknięcie ulubionego filmu czy serialu bywa niemiłym zaskoczeniem, dlatego warto wcześniej zaplanować seans tych produkcji, które już wkrótce nie będą dostępne.

Luty to więc ostatnia szansa, aby nadrobić zaległości i obejrzeć tytuły, które niebawem przestaną być dostępne w ofercie Netflix. Warto pamiętać, że niektóre z usuwanych produkcji mogą wrócić na platformę w przyszłości, jednak nie ma pewności, kiedy i czy w ogóle to nastąpi.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą tytułów, które zostaną usunięte z Netflix w lutym, aby nie przegapić żadnego z nich.

Pożegnaj te hity! Ostatnie dni popularnych filmów i seriali na Netflix

„Rodzinne rewolucje” – do 7 lutego



Po fatalnej randce w ciemno samotni rodzice, Lauren i Jim, zgadzają się tylko co do jednego... nie chcą się widzieć nigdy więcej. Jednak, gdy przez przypadek zapisują się na te same wymarzone wakacje z dziećmi, będą skazani przez tydzień na swoje towarzystwo podczas afrykańskiego safari.



„Kingsman: Złoty Krąg” – do 7 lutego



W filmie nasi bohaterowie stają przed zupełnie nowym wyzwaniem. Ich kwatera główna zostaje zniszczona... Losy świata wiszą na włosku... Brytyjscy agenci jednak nie poddają się. Odkrywają, że w Stanach Zjednoczonych istnieje siostrzana agencja szpiegowska o nazwie Statesman, o równie długiej i bogatej historii. W nowej przygodzie, która wystawia zdolności agentów na najcięższe próby, dwie elitarne organizacje muszą się sprzymierzyć, by pokonać wspólnego wroga i uratować świat. Ale cóż to jest dla Eggsy'ego.



„Kingsman: Tajne służby” – do 7 lutego



Agent służb specjalnych bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy.



„DC: Black Lightning”– do 8 lutego



Dyrektor szkoły i były superbohater, Jefferson Pierce, wraca do akcji jako legendarny Black Lightning, gdy pewien gang zaczyna grozić jego rodzinie.



„Below Deck Sailing Yacht” – do 14 lutego



Kapitan Glenn Shephard i jego załoga wyruszają w rejs luksusowym jachtem, aby odkrywać olśniewające wody Morza Jońskiego.



„Agenci NCIS” – do 14 lutego



Grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.



„Rebellion” – do 22 lutego



Historia trzech kobiet wpleciona w dramatyczne wydarzenia związane z powstaniem wielkanocnym, które wybuchło, aby wyzwolić Irlandię spod panowania brytyjskiego.



„Unsolved” – do 26 lutego



Detektyw Greg Kading prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Biggie'ego Smallsa. Rozwiązanie tej sprawy jest kluczem do zagadki morderstwa Tupaca Shakura.



„Rekrut” – do 28 lutego



Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



„Niepowstrzymane” – do 28 lutego



Trzy dwudziestolatki ruszają na wycieczkę, aby uciec przed codziennymi problemami, ale wpadają na kobietę z giwerą, która zmusza je do zmiany trasy.



„CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas” – do 28 lutego



Zespół specjalistów z laboratorium kryminalistycznego poszukuje dowodów zbrodni podczas rozwiązywania morderstw występujących w Las Vegas.Czytaj też:

