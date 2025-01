„Dzień zero” – nowy serial na Netflix z Robertem De Niro w głównej roli! Thriller liczy 6 odcinków

Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? Kto w świecie walki o wolność obywatelską i erze dezinformacji dzierży władzę oraz gdzie kończą się jej granice? Z pytaniami, które zadaje sobie każdy z nas, mierzą się twórcy nowego limitowanego serialu „Dzień zero”, na którego czele staje Robert De Niro.

W sześcioodcinkowym thrillerze politycznym Netflixa „Dzień zero” Robert De Niro wciela się w rolę szanowanego byłego prezydenta George'a Mullena, który jako szef specjalnej komisji śledczej szuka sprawców katastrofalnego w skutkach cyberataku – przyczyny chaosu i tysiąca ofiar śmiertelnych w całym kraju. Musi skonfrontować się nie tylko z szalejącą dezinformacją i ogniem krytyki, ale także własnymi mrocznymi sekretami, ryzykując wszystko, co jest mu najcenniejsze.

Limitowany serial Netfliksa został stworzony przez Erica Newmana, który stoi za takimi produkcjami jak „Griselda” czy „Narcos” i związanego z NBC News Noaha Oppenheima, scenarzysty „Jackie”. W produkcji zobaczymy plejadę gwiazd, a obok De Niro wystąpią m.in. Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen.

O czym będzie serial „Dzień zero” z Robertem De Niro na Netflix?

Dzień zero to limitowany serial, w którym Robert De Niro wciela się w postać byłego prezydenta USA, George'a Mullena. Jako szef specjalnej komisji śledczej Dzień Zero ma za zadanie odnaleźć sprawców niszczycielskiego cyberataku, który pogrążył kraj w chaosie i doprowadził do tysięcy ofiar. W świecie pełnym dezinformacji oraz starć wpływowych graczy z branży technologicznej, Wall Street i polityki, Mullen nieustannie dąży do odkrycia prawdy. Jego śledztwo zmusza go jednak do zmierzenia się z własnymi mrocznymi tajemnicami i ryzyka utraty wszystkiego, co dla niego najważniejsze.

Serial „Dzień zero” zadebiutuje na Netflix już 20 lutego. Będzie liczył 6 odcinków.

Czytaj też:

Najpopularniejsze polskie seriale na Netflix. Pokochali je widzowie na całym świecieCzytaj też:

Najlepsze miniseriale do maksymalnie 4 odcinków. Jest krótko i treściwie