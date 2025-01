Najpopularniejsze polskie seriale na Netflix. Pokochali je widzowie na całym świecie

Polska kinematografia od lat cieszy się uznaniem, a dzięki platformom streamingowym, takim jak Netflix, polskie produkcje zdobywają popularność także poza granicami kraju. Twórcy oferują widzom różnorodne historie, które łączą w sobie elementy thrillera, dramatu, komedii czy nawet fantastyki. Doskonała jakość realizacji, wciągające scenariusze oraz wyjątkowa gra aktorska sprawiają, że polskie seriale trafiają do globalnego odbiorcy.

Netflix, jako jedna z największych platform streamingowych, odegrał kluczową rolę w promocji polskich produkcji. Dzięki temu, takie seriale jak „1670” z elementami polskiego dziedzictwa kulturowego czy wciągający kryminał „W głębi lasu”, trafiły na listy najchętniej oglądanych produkcji w wielu krajach. Przejrzyjcie listę 49 najpopularniejszych polskich seriali dostępnych na Netflix, które podbiły serca widzów na całym świecie.

40+ najpopularniejszych polskich seriali na Netflix

49. „Kajko i Kokosz”



Kajko i Kokosz są podwładnymi kasztelana Mirmiła. Jak przystało na słowiańskich wojów bronią swojej osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami.



48. „Materla. Lionheart”



Dwuodcinkowy serial dokumentalny o jednym z najsłynniejszych zawodników MMA w Polsce, Michale Materli. To historia nie tylko sportowca, ale przede wszystkim człowieka, który wciąż zmaga się z przeciwnościami losu.



47. „Sprawa Iwony Wieczorek”



W 2010 roku kamery monitoringu nagrały 19-letnią Iwonę Wieczorek wracającą z klubu nocnego do domu. Chwilę potem dziewczyna zniknęła a poszukiwanie odpowiedzi wciąż trwa.



46. „1992: Wielka Gra”



Aż 95,000 kibiców na legendarnym stadionie Camp Nou. Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk i Jerzy Brzęczek kontra Pep Guardiola, Luis Enrique i Abelardo Fernandez. Wielki finał rywalizacji piłkarzy podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku to bez wątpienia jeden z legendarnych meczów w historii polskiego futbolu.



45. „Viki Gabor: Mój świat”



Spojrzenie na codzienne życie nastoletniej piosenkarki romskiego pochodzenia Viki Gabor oraz jej zmagania z branżą muzyczną.



44. „Polowanie na ćmy”



Historia Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami, zwłaszcza losy dwóch niezwykłych kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. ​



43. „Pewnego razu na krajowej jedynce”



Grupa podróżujących razem ludzi odjeżdża przez pomyłkę samochodem złodzieja, który rusza za nimi w pościg, aby odzyskać ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze.



42. „Przytul mnie”



Tata Miś i jego synek śmieją się, bawią i uczą życia w lesie, każdego dnia ciesząc się drobnymi przyjemnościami.



41. „Tajemnice polskich morderstw”



Serial dokumentalny rzuca nowe światło na rodzime sprawy kryminalne ostatnich trzydziestu lat, które za pośrednictwem mediów śledziła cała Polska. Eksperci z dziedziny kryminalistyki opowiedzą o morderstwach, które wstrząsnęły Polską.



40. „Botoks”



Życie pracowników jednego ze stołecznych szpitali pełne jest kontrowersji i trudnych decyzji, dotyczących ich problemów prywatnych oraz spraw pacjentów.



39. „Paradoks”



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



38. „Archiwista”



Henryk Mikos, emerytowany policyjny archiwista, postanawia rozwiązywać umorzone przed laty sprawy. Pomaga mu dwoje młodych policjantów, Zuza Wasiluk i Tomek Stachura.



37. „Gang Zielonej Rękawiczki”



Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.



36. „Kobiety mafii”



Na terenie Warszawy działa Grupa Mokotowska handlująca narkotykami. Bela, była policjantka pracująca obecnie dla ABW, ma za zadanie rozpracować ją.



35. „Planeta Singli. Osiem historii”



Osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikacje randkowe.



34. „Mały Zgon”



Kryminalna podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.



33. „Instynkt”



Komisarz Anna Oster zaczyna pracę w warszawskim wydziale zabójstw. Jej nietypowe metody śledcze oraz tajemnicza przeszłość sprawiają, że współpracownicy są wobec niej nieufni.



32. „Brokat”



W połowie lat 70., kiedy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód, trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety świadczą usługi seksualne, aby cieszyć się życiem na swoich warunkach.



31. „Prokurator”



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.



30. „Otwórz oczy”



Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.



29. „Ślub doskonały”



Jak wiele rzeczy może pójść "nie tak" w najważniejszym dniu Państwa Młodych? Komedia pomyłek, w której próba ustalenia, kto kim jest naprawdę i co przed kim ukrywa, wydawać się będzie nie do rozplątania.



28. „Zbrodnia”



Spokojne życie mieszkańców Półwyspu Helskiego i urlop bohaterów w malowniczej scenerii zostają nieoczekiwanie przerwane przez tajemnicę z przeszłości. Wydarzenia okazują się mieć związek z niewyjaśnionymi morderstwami - wszystko na tle surowych i zapierających dech w piersiach krajobrazów polskiego wybrzeża.



27. „1983”



Lata po ataku terrorystycznym z 1983 r. student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, przez który Polska stała się krajem policyjnym, a żelazna kurtyna nie upadła.



26. „Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska „Żmijowisko”. Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



25. „Krakowskie potwory”



Dręczona przeszłością młoda kobieta dołącza do tajemniczego profesora i grupy utalentowanych studentów, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami.



24. „Dziewczyna i kosmonauta”



Powrót astronauty po 30 latach nieobecności rozpala na nowo dawną miłość i wzbudza zainteresowanie korporacji, która pragnie odkryć, dlaczego w ogóle się nie postarzał.



23. „Sprawa matki Madzi”



Czteroodcinkowy serial z gatunku true crime, przedstawiający historię, która przed ponad dziesięcioma laty wstrząsnęła opinią publiczną. Z jednej strony mamy tutaj więc rodzinną tragedię, której przebieg i przyczyny stały się tematem społecznym numer jeden, z drugiej wielopoziomowe spojrzenie na to, jak relacjonowały ją media.



22. „Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



21. „Królowa”



Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.



20. „Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



19. „Gry rodzinne”



W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.



18. „Osiecka”



Serial przedstawia życie Agnieszki Osieckiej od wczesnej młodości, przypadającej na lata pięćdziesiąte, aż do śmierci, czyli lata dziewięćdziesiąte XX wieku.



17. „Powrót”



Historia zwykłego faceta, Jana Starosteckiego, która zaczyna się od nagłej śmierci i jeszcze bardziej zaskakującego zmartwychwstania.



16. „Tajemnice polskich fortun”



Polska, lata 80. Ambitny dozorca ma dosyć biedowania, więc ucieka się do różnych kombinacji i oszustw, aby dobrze się ustawić w kraju przechodzącym wielkie zmiany.



15. „Znaki”



W Górach Sowich dochodzi do morderstwa. Rozwiązaniem sprawy zajmuje się nowo przybyły komisarz Trela, który nie zjednuje sobie sympatii mieszkańców.



14. „Infamia”



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



13. „Kicia Kocia”



Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.



12. „Bogdan Boner: Egzorcysta”



Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.



11. „Rodzinka.pl”



Ludwik i Natalia Boscy zmagają się z wychowaniem dorastających synów.



10. „Wielka woda”



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



9. „Sexify”



Natalia razem z przyjaciółkami postanawia opracować innowacyjną aplikację erotyczną. Jednak najpierw sama musi poznać tajniki sztuki kochania.



8. „W głębi lasu”



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



7. „Zachowaj spokój”



Młody chłopak znika wkrótce po śmierci kolegi. Życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla komplikuje się, a na jaw wychodzą tajemnice i kłamstwa.



6. „1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



5. „Krucjata”



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.



4. „Love Never Lies Polska”



Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.



3. „Ranczo”



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



2. „Rojst”



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



1. „Forst”



Kiedy za nieszablonowe podejście do śledztwa detektyw zostaje zawieszony, łączy siły z dziennikarką, aby - obchodząc prawo - wyjaśnić sprawę serii brutalnych morderstw.Czytaj też:

