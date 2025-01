Najlepsze obecnie seriale na Max. Nasze rekomendacje

Przedstawiamy nowości i przypominamy najlepsze seriale, jakie możecie obejrzeć na Max. Jeżeli nie znacie któregoś z tych tytułów, nie zwlekajcie – są doskonałe.

Najlepsze obecnie seriale na Max

„Powrót Millie Black”

Po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii była detektyw Scotland Yardu, Millie Black, wraca do domu na Jamajce i dołączyła do lokalnej policji. Millie i jej partner Curtis otrzymują zadanie odnalezienia zaginionej uczennicy, co stawia ich na kursie kolizyjnym zarówno z potężną rodziną Kingston, jak i brytyjskim detektywem.

„The Pitt”

Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.

„Pingwin”

Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

„Mare z Easttown”

Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

„Branża”

Spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.

„Hacks”

Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.

„Detektyw”

Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.

„Sympatyk”

Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.

„Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace”

Program odkrywa tajemnicę wyrwaną prosto z nagłówków gazet – kim jest Natalia Barnett? Początkowo uważana za 6-letnią ukraińską sierotę z rzadką chorobą genetyczną Natalia została adoptowana przez Kristine i Michaela Barnettów w 2010 roku. Jednak szczęśliwa rodzinna dynamika uległa pogorszeniu wraz z zarzutami Barnettów, że Natalia była osobą dorosłą podszywającą się pod dziecko z zamiarem skrzywdzenia ich rodziny. W 2013 roku odkryto, że Natalia mieszka sama, co zapoczątkowało śledztwo, które doprowadziło do aresztowania Michaela i Kristine oraz burzy pytań. Zawierający ekskluzywne wywiady z członkami rodziny adopcyjnej Natalii, Barnettami, nigdy wcześniej nie widzianymi materiałami filmowymi i zeznaniami barwnej obsady postaci ten serial dokumentalny oferuje podróż w zadziwiającą odyseję pełną niewiarygodnie szokujących zarzutów i wybuchowych rewelacji.

„Ktoś, gdzieś”

Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który został zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.

„Barry”

Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?

„Sukcesja”

Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.

„Perry Mason”

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

„Schody”

Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.

„Próba generalna”

Serial bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.

„Iluminacja”

Amy (Laura Dern) pracuje w korporacji z branży kosmetycznej. Właśnie wróciła do biura po kilkumiesięcznej przerwie, którą spędziła w ośrodku odnowy na Hawajach. Pojechała tam, by poradzić sobie z załamaniem nerwowym spowodowanym zarówno frustracją w pracy, jak i nieudanym życiem osobistym. Kilka miesięcy na Hawajach pozwoliło jej wrócić do równowagi. Bogatsza o nowe doświadczenia i techniki, które poznała w ośrodku, Amy pragnie zmienić swoje życie – lepiej wykonywać pracę i zrozumieć swoich współpracowników, znaleźć płaszczyznę porozumienia z matką (Diane Ladd) oraz pomóc byłemu mężowy (Luke Wilson). Amy jest zdeterminowana, by nie zgubić się na nowo.

„Mogę cię zniszczyć”

Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie – swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.

„Pozostawieni”

Kiedy nagle znika 2% ludności, ci, którzy pozostali, starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Akcja serialu rozpoczyna się trzy lata później, kiedy ludzie nadal odczuwają skutki niewytłumaczalnego zniknięcia. Trudno im odciąć się od tego, co się wydarzyło.

„Biały lotos”

Do hotelu Biały Lotos przyjeżdża nowa tura urlopowiczów. Jego dyrektor Armond (Murray Bartlett) próbuje uspokoić Shane’a (Jake Lacy), gościa który ma irracjonalne oczekiwania i podróżuje w towarzystwie nowej, bezproblemowej żony Rachel (Alexandra Daddario). Managerka spa Belinda (Natasha Rothwell), pociesza pogrążoną w żałobie Tanyę (Jennifer Coolidge). W tym samym czasie Nicole (Connie Britton) oświadcza swojemu mężowi Markowi (Steve Zahn), że zamiast rozmyślać o swojej diagnozie powinien spędzać czas w towarzystwie syna. Nastoletniego Quinna (Fred Hechinger) ignoruje starsza siostra Olivia (Sydney Sweeney) i jej przyjaciółka Paula (Brittany O’Grady).

„The Last of Us”

Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.

