Najlepsze wciągające i krótkie seriale. Mają maksymalnie po 6 odcinków

Czasami nawet najwięksi miłośnicy seriali nie mają ochoty na wielosezonowe opowieści, które pochłaniają tygodnie, jeśli nie miesiące. Coraz częściej szukamy czegoś, co wciągnie nas od pierwszej chwili, ale jednocześnie zamknie się w zgrabnej, krótkiej formie, ponieważ brakuje nam czasu na to, aby podjąć się oglądania składających się z ośmiu sezonów serii. I takie są właśnie proponowane przez nas treści – wybraliśmy 14 doskonałych tytułów, które mają po maksymalnie 6 odcinków i są bardzo wysoko oceniane zarówno przez widzów i krytyków.

Masz ochotę na krótką, intensywną przygodę przed ekranem? Poniżej znajdziesz kilka propozycji, które spełniają te kryteria i gwarantują seans na najwyższym poziomie.

Mała liczba odcinków, wielkie emocje. Najlepsze krótkie seriale

„Złodziej, jego żona i kajak” – Max (4 odcinki)



Opowieści o parze, która oszukała świat, rodzinę i przyjaciół, fingując śmierć mężczyzny. Ich celem było zdobycie pieniędzy z jego ubezpieczenie na życie i uniknięcie bankructwa.



„Wanderlust” – Netflix (6 odcinków)



W serialu Toni Collette wciela się w rolę Joy Richards, terapeutki, która próbuje podtrzymać w swoim małżeństwie płomień namiętności po tym, jak wypadek rowerowy zmusza ją i jej męża do spojrzenia na łączącą ich więź z innej perspektywy. Widzowie, poznając kolejnych członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów i pacjentów Joy, mają okazję zanurzyć się w świat niezwykłych, choć nie tak bardzo odległych od rzeczywistości, historii o pożądaniu, miłości i zakazanych pragnieniach.



„The Town” – Apple TV+ (3 odcinki)



Z powodu rodzinnej tragedii Mark wraca do miasteczka, w którym się wychował. Podejrzewa, że jego mieszkańcy ukrywają spisek.



„To wiem na pewno” – Max (6 odcinków)



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo.



„Od nowa” – Max (6 odcinków)



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Czarny ptak” – Apple TV+ (6 odcinków)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Mildred Pierce” – Max (5 odcinków)



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce (Kate Winslet), matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem (Brian F. O'Byrne) jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu – rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką.



„Anioły w Ameryce” – Max (6 odcinków)



Adaptacja nagrodzonej Pulitzerem sztuki Tony'ego Kushnera sfilmowana została w formie telewizyjnej miniserii. Podążamy za grupą nowojorczyków z lat 80. W czasach, kiedy słowem budzącym największe przerażenie jest AIDS. Film pokazuje sprawy seksualności, rasizmu, religijności, i polityki z jakimi w tym czasie muszą radzić sobie Stany Zjednoczone.



„Miasto jest nasze” – Max (6 odcinków)



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Anatomia skandalu” – Netflix (6 odcinków)



Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych. James i Sophie Whitehouse żyją beztrosko w elitarnym środowisku. Wydaje się, że przed Jamesem, kochającym ojcem rodziny na stanowisku ministra, świat stoi otworem – aż do chwili gdy na jaw wychodzą szokujące tajemnice. Prawniczka Kate Woodcroft prowadzi własną krucjatę, a jej śledztwo może zagrozić Westminsterowi, małżeństwu Whitehouse'ów i jej własnej opinii.



„Jak nas widzą” – Netflix (4 odcinki)



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a.



„W zamknięciu” – Neflix (4 odcinki)



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Collateral” – Netflix (4 odcinki)



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„The Spy” – Netflix (6 odcinków)



Fabuła serialu jest zainspirowana autentyczną historią byłego agenta Mosadu, Eliego Cohena, któremu w latach 60. XX wieku udało się incognito przeniknąć do Syrii. Cohen zdobył zaufanie tamtejszych ambitnych przywódców wojskowych i ich zamożnych przyjaciół, dzięki czemu poznał najważniejsze tajne plany Syrii wymierzone przeciwko Izraelowi.